Morgan Simianer, vedeta serialului „Cheer” de pe Netflix, este însărcinată și așteaptă primul copil cu soțul ei, Stone Burleson

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Morgan Simianer, fosta majoretă a Colegiului Navarro devenită celebră la nivel internațional datorită producției Netflix „Cheer”, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Sportiva în vârstă de 29 de ani urmează să devină mamă pentru prima dată.

Vestea cea mare a fost împărtășită de vedetă și de soțul ei, Stone Burleson, prin intermediul unei postări emoționante publicate pe rețelele de socializare, alături de o serie de imagini realizate pe o plajă, la apus, în care cei doi își arată cu mândrie primele ecografii.

O poveste de dragoste ca în filme și o nuntă de vis în Texas

Fericirea cuplului vine ca o urmare naturală a unei relații care s-a consolidat rapid în ultimii ani. După ce s-au logodit în primăvara anului 2022, cei doi și-au unit destinele pe 28 mai 2023, în cadrul unei ceremonii impresionante organizate la moșia The Olana din Hickory Creek, Texas. La evenimentul spectaculos, conceput ca un omagiu adus celebrului Castel Vaux-le-Vicomte din Paris, au fost prezenți 275 de invitați, printre care mulți dintre colegii și producătorii alături de care Morgan a lucrat la seria Netflix.

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Momentele unice trăite alături de partenerul ei au făcut-o pe fosta sportivă să creadă cu tărie în sentimentele care îi leagă, mărturisind deschis că întâlnirea cu Stone i-a schimbat definitiv percepția asupra iubirii: „Nu am crezut în dragoste la prima vedere până nu l-am întâlnit pe Stone. Odată ce ne-am cunoscut, mi-am zis: «Dragostea este reală. Viața este minunată. Sunt atât de fericită».”

Reuniune de familie pe terasamentul blocului și sentimentul de inseparabilitate

Apropierea dintre cei doi a fost instantanee încă de la prima lor ieșire în oraș, care a avut loc la un restaurant cu specific mexican. Seara respectivă s-a prelungit până în zori pe terasa apartamentului în care locuia Morgan, stabilind bazele unei legături extrem de strânse care a rezistat probei timpului.

Păstrând o amintire vie acelui moment de început, vedeta din „Cheer” a rememorat atmosfera primei întâlniri și certitudinea pe care a simțit-o din prima clipă: „Era atât de sociabil și de amuzant. Din acea zi am fost inseparabili. În fiecare zi, cu excepția perioadelor în care plecam în călătorii de afaceri. Am știut chiar din ziua în care l-am întâlnit că va juca un rol foarte important în viața mea. M-am rugat să îmi devină soț și a funcționat.”

Bucuria extinderii familiei este completată de mesajul plin de tandrețe pe care tânăra viitoare mamă l-a transmis comunității sale de urmăritori: „Micuța viață care a schimbat-o pentru totdeauna pe a noastră.”

Foto – Instagram

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