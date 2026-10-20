Serialul cu care Netflix va da lovitura. Una din cele mai mari actrițe de la Hollywood are rol principal

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Netflix dă lovitura și aduce una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood în primul său rol principal de serial. Aceasta va juca rolul unei mame care își răzbună fiul ucis acum 18 ani. „The Apology” promite o poveste intensă despre pierdere, justiție și răzbunare, sub bagheta regizorului Thomas Vinterberg.

O mare actriță de la Hollywood a acceptat să joace într-un serial Netflix

Netflix marchează o revenire spectaculoasă în lumina reflectoarelor, convingând-o pe actrița premiată cu Oscar, Gwyneth Paltrow, să accepte primul său rol principal într-un serial. După o serie de plecări notabile din rândul colaboratorilor, această mișcare strategică reafirmă poziția platformei de streaming în fața competiției acerbe din industrie.

Producția, intitulată „The Apology”, promite să fie un thriller emoționant, având-o pe Paltrow în rolul principal. Actrița de 54 de ani o va interpreta pe Evelyn, o mamă care își caută dreptatea la 18 ani după uciderea fiului său.

„Când un străin apare brusc și mărturisește crima, în sfârșit pare posibil ca dreptatea să fie făcută. Totul se schimbă însă atunci când Evelyn și soțul ei, Caleb, află că ucigașul ar putea scăpa cu o pedeapsă redusă. Confruntați cu acest adevăr insuportabil, Evelyn și Caleb decid să-și facă singuri dreptate”, descrie Netflix intriga serialului.

Colaborare de succes: Netflix x A24

A24, studioul independent cunoscut pentru producții premiate precum „The Whale” (Oscar pentru Brendan Fraser în 2023) și „The Brutalist” (al doilea Oscar pentru Adrien Brody), este partenerul Netflix în această nouă aventură artistică. A24 a demonstrat recent că poate transforma proiecte cu buget redus în succese spectaculoase, cum a fost cazul filmului horror „Backrooms”, care a generat încasări de peste 400 de milioane de dolari, cu un buget de doar 10 milioane, notează HotNews.

Aceasta nu este prima colaborare între Gwyneth Paltrow și A24. Actrița a revenit în lumina reflectoarelor în 2025 cu „Marty Supreme”, un film produs tot de A24, după o pauză de șase ani de la actorie. Pentru „The Apology”, Paltrow își va asuma și rolul de producător executiv.

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O echipă de top pentru „The Apology”

Regia serialului a fost încredințată lui Thomas Vinterberg, cineast danez aclamat pentru filme precum „The Hunt” și „Another Round”, care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun regizor în 2020. Scenariul și coordonarea generală a proiectului sunt semnate de Joe Murtagh, cunoscut pentru miniseria „The Woman in the Wall”, un hit al BBC din 2023.

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Gwyneth Paltrow și revenirea pe micul ecran

Deși este cunoscută pentru roluri memorabile pe marele ecran, precum cele din „Shakespeare in Love” (pentru care a câștigat Oscarul în 1999), „Sliding Doors” sau „Iron Man”, Gwyneth Paltrow a avut până acum o prezență limitată în televiziune.

După câteva apariții episodice în seriale precum „Glee” sau „The Politician”, „The Apology” marchează prima dată când actrița își asumă rolul principal într-un serial.

Decizia de a o aduce pe Paltrow în echipa sa vine pe fondul unor schimbări majore în structura de conducere a Netflix. După ce, în 2026, compania a anunțat concedieri care au afectat 6% din personal, Bela Bajaria, fostă directoare responsabilă de producții, și Dan Lin, șeful diviziei de film, au părăsit platforma. În plus, Netflix s-a confruntat cu pierderea unor colaboratori emblematici, precum frații Duffer (creatori ai „Stranger Things”), regizorul Mike Flanagan și actorul Henry Cavill, care au ales să colaboreze cu alte companii precum Paramount sau Amazon MGM.

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Sursă foto: Profimedia, Shutterstock

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