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O miniserie suedeză lansată de Netflix la sfârșitul lunii octombrie a cucerit rapid publicul global, propulsându-se direct în topurile platformei de streaming din întreaga lume.

Serialul care a cucerit rapid publicul global

Fără să aibă parte de o promovare masivă, miniseria suedeză „A Couple of Lies” (cunoscută și ca „Câteva minciuni”) a atras rapid atenția spectatorilor de pe Netflix. Lansată la finalul lunii octombrie, producția a intrat în Top 10 în peste 70 de țări, ajungând chiar pe podium în mai bine de jumătate dintre ele, potrivit datelor FlixPatrol.

Serialul are doar patru episoade, un format compact și ușor de urmărit într-o singură zi. Scenariul a fost scris de Amanda Högberg, iar regia poartă semnătura danezului Kasper Barfoed.

Povestea pornește de la o practică tot mai întâlnită printre turiști: schimbul de locuințe pe perioada concediului. Helene și Carl decid să își lase pentru câteva săptămâni casa din arhipelagul Stockholm în schimbul unei vile spectaculoase din Sicilia. Înțelegerea este făcută la distanță cu Scarlett și Adam, un cuplu pe care nu l-au întâlnit niciodată față în față.

Dintr-o escapadă idilică, într-un adevărat coșmar psihologic

Premisa serialului exploatează una dintre cele mai populare tendințe de călătorie, împingând-o însă într-o zonă periculoasă. Protagoniștii Helene și Carl aleg să își schimbe pentru câteva săptămâni locuința din arhipelagul capitalei Stockholm cu o proprietate spectaculoasă din Sicilia.

Înțelegerea este făcută cu Scarlett și Adam, un cuplu pe care nu l-au întâlnit niciodată în viața reală.

Ceea ce se anunța inițial a fi o evadare idilică sub soarele mediteranean se transformă treptat într-o capcană. Pe măsură ce partenerii se instalează în noile case, detalii stranii și indicii tulburătoare încep să iasă la suprafață, declanșând un joc distructiv al supravegherii, minciunii și trădărilor ascunse.

„Dacă nu te lași distras de anumite asperități, producția este un thriller captivant și alert, în care absolut fiecare personaj are ceva de ascuns”, a remarcat criticul Joel Keller de la publicația Decider.

[Imagine de interior: Protagoniștii din Câteva minciuni privind îngrijorați documente secrete găsite într-un sertar ascuns al locuinței temporare]

Cine sunt actorii din thrillerul suedez de pe Netflix

Distribuția producției aduce în prim-plan actori recunoscuți din spațiul scandinav și britanic. Cuplul suedez care inițiază schimbul este interpretat de Frida Gustavsson și Fares Fares, în timp ce partenerii lor de schimb sunt jucați de Emma Appleton și Jakob Oftebro.

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Echipa de actori este completată de Valeria Panepinto, Magnus Kreper, Diarmuid Noyes, alături de Lars Väringer, Elektra Jansson Kilbey și Anna Bjelkerud.

Ceea ce trebuia să fie o vacanță perfectă sub soarele Italiei devine însă o capcană psihologică. Pe măsură ce se instalează în noile case, ambele cupluri încep să observe detalii ciudate și indicii neliniștitoare, care deschid drumul către un joc periculos de supraveghere, secrete și trădare.

Producția a stârnit și interesul presei de specialitate. „Dacă nu te lași distras de anumite asperități, producția este un thriller captivant și alert, în care absolut fiecare personaj are ceva de ascuns”, a remarcat criticul Joel Keller de la publicația Decider.

Distribuția reunește actori apreciați din zona scandinavă și britanică. Helene și Carl sunt jucați de Frida Gustavsson și Fares Fares, în timp ce Emma Appleton și Jakob Oftebro dau viață cuplului Scarlett și Adam. Din echipă mai fac parte Valeria Panepinto, Magnus Kreper, Diarmuid Noyes, Lars Väringer, Elektra Jansson Kilbey și Anna Bjelkerud.

Deși a fost conceput de la început ca o poveste completă, succesul neașteptat la nivel global ar putea deschide calea unui nou sezon, o practică des întâlnită la platformele de streaming. Până la o confirmare oficială, toate cele patru episoade pot fi văzute deja pe platformă.

Foto – Netflix

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