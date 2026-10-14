Daniela Nane, despre succes, nevoia de validare și credință: „Un om care nu vrea să te respecte nu o face, oricât de bun ai fi” / EXCLUSIV

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Daniela Nane a vorbit deschis despre succes, încrederea în propriile forțe, nevoia de validare și relația cu divinitatea, în cadrul emisiunii Fresh by Unica. Actrița a mărturisit că, deși a avut parte de recunoaștere profesională încă de la începutul carierei, a existat o perioadă în care a simțit nevoia să primească în mod constant confirmări din partea celor din jur. Astăzi, însă, lucrurile s-au schimbat, iar artista spune că a ajuns într-un punct al vieții în care este pe deplin conștientă de propria valoare.

Când a simţit Daniela Nane că a reușit

Daniela Nane ne-a povestit la Fresh by Unica, când a simțit cu adevărat că a reușit în meseria pe care și-a ales-o. De-a lungul carierei sale au existat mai multe realizări importante, însă adevărata împlinire a venit atunci când a încetat să mai simtă nevoia de a demonstra ceva celorlalți.

Actrița a recunoscut că, în ciuda premiilor obținute la începutul carierei și a încrederii în propriile calități, multă vreme a căutat confirmarea celor din jur.

„Eu știam că sunt bună. Știam de mică că sunt bună pentru că am luat și premiile de tânără, dar tot aveam nevoie de confirmare, de reconfirmare”, a mărturisit Daniela Nane în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Odată cu trecerea timpului și cu experiența acumulată, perspectiva asupra succesului s-a schimbat. Actrița a înțeles că valoarea profesională nu trebuie să depindă de părerile celorlalți, mai ales atunci când acestea vin din partea unor persoane care nu îi cunosc activitatea.

Citeşte şi: Daniela Nane și Mihai Constantin, scenă intensă în serialul Fără Urmă: „I-a dat sângele, m-am simțit vinovată” / Exclusiv

Citeşte şi: Cum a reușit Daniela Nane să slăbească la 54 de ani. Actrița face eforturi considerabile pentru silueta ei

„Pentru că acum eu nu mai am nevoie de validarea nimănui. Adică eu știu ce pot să fac, că recunoaște cineva sau că nu recunoaște nu mă mai atinge oricum”, a explicat aceasta.

Daniela Nane a subliniat că atitudinea sa nu vine dintr-un sentiment de superioritate, ci din conștientizarea eforturilor depuse de-a lungul anilor.

„E vorba de conștiența propriei valori”, a spus actrița, adăugând că știe foarte bine cât a muncit și că nimic din ceea ce a realizat nu i-a fost oferit pe tavă.

„Un om care nu vrea să te respecte nu o face, oricât de bun ai fi”

În timpul conversației, Daniela Nane și-a amintit de o serie de interviuri realizate în anii ’90 de pictorul Sorin Dumitrescu. Unul dintre acestea, cu o femeie în vârstă din satul Voroneț, a impresionat-o profund prin simplitatea și înțelepciunea răspunsurilor.

Actrița a povestit că a păstrat în memorie o afirmație care, în timp, a ajutat-o să privească diferit relațiile cu oamenii și nevoia de a fi apreciată.

„Un om care nu vrea să te respecte nu te respectă, oricât de bun ai fi dacă nu vrea”, a mărturisit actriţa.

Pentru Daniela Nane, această idee reflectă o lecție importantă: indiferent cât de mult muncești sau cât de corect te comporți, nu poți controla felul în care ceilalți aleg să te privească.

Tocmai această acceptare a contribuit la liniștea interioară despre care vorbește astăzi și la desprinderea de nevoia permanentă de aprobare.

Daniela Nane critică modul în care unele publicații îi prezintă declarațiile

Un alt subiect abordat în cadrul interviului a fost relația cu presa și felul în care anumite declarații ajung să fie prezentate publicului.

Daniela Nane a vorbit despre nemulțumirea pe care i-o provoacă articolele în care răspunsurile oferite într-un anumit context sunt folosite pentru a construi povești care nu reflectă realitatea.

„Problema este că e o lipsă crasă de onestitate”, a declarat actrița.

Aceasta a explicat că, uneori, dintr-un interviu sunt selectate anumite propoziții, care sunt ulterior asociate cu fotografii sau subiecte fără legătură cu discuția inițială.

„Scoți din răspunsurile alea o propoziție, pui niște poze care n-au nicio legătură și faci un subiect și faci oamenii să creadă că eu aș fi spus lucrurile alea referitor la subiectul pe care tu îl iei”, a explicat Daniela Nane.

Actrița consideră că o asemenea abordare este nedreaptă nu doar față de persoana vizată, ci și față de publicul care primește o imagine deformată asupra realității.

Credința, un reper important în viața Danielei Nane

Dincolo de experiențele profesionale și de relația cu cei din jur, Daniela Nane a vorbit și despre legătura sa cu divinitatea, pe care o descrie drept o descoperire personală.

Actrița și-a amintit că, în copilărie, mergea uneori alături de mama sa la biserică, însă apropierea mai profundă de credință a venit în timpul facultății.

Un rol important l-a avut profesorul Eugen Virgil Nicoară, pe care îl consideră unul dintre mentorii săi. Acesta i-a recomandat mai multe cărți care i-au deschis noi perspective asupra vieții și spiritualității, printre care Jurnalul fericirii, de Nicolae Steinhardt, și Pescărușul Jonathan Livingston, de Richard Bach.

Lectura cărții lui Steinhardt a impresionat-o atât de mult, încât, pentru aproximativ un an, a respectat toate posturile și a participat în fiecare duminică la Sfânta Liturghie.

Deși a recunoscut că nu a păstrat permanent acel ritm, nevoia de apropiere de divinitate a rămas constantă de-a lungul vieții sale.

„Dorința sufletului meu de legătură cu divinitatea, într-un fel sau altul, probabil că a fost constantă de-a lungul vieții”, a mărturisit actrița.

Astăzi, Daniela Nane spune că încearcă să își ghideze alegerile prin bunătate, generozitate, iertare și iubire.

„Și atunci cu ce-L hrănesc? Îl hrănesc cu răutate, cu invidie, cu sentimente de vină sau îl hrănesc cu bucurie, cu generozitate, cu dorința de a face binele și cu iertare”, a explicat aceasta, referindu-se la modul în care își trăiește credința.

În momentele în care nu știe ce decizie să ia, actrița încearcă să găsească răspunsul pornind de la o întrebare simplă: „Ce-ar face iubirea acum?”

Daniela Nane, dezvăluiri despre viață și carieră, la Fresh by Unica

Discuția despre succes, criticile primite, nevoia de validare și credință reprezintă doar o parte dintre subiectele abordate de Daniela Nane în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Într-un interviu sincer, actrița a vorbit și despre alte experiențe care i-au marcat parcursul personal și profesional, despre lecțiile învățate de-a lungul anilor și despre felul în care perspectiva sa asupra vieții s-a transformat odată cu maturizarea.

De la provocările carierei în actorie până la descoperirea propriei valori și căutarea echilibrului interior, Daniela Nane a oferit o perspectivă personală asupra lucrurilor care contează cu adevărat pentru ea.

Urmărește interviul integral cu Daniela Nane, realizat de Elena Popa, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, pe canalul de YouTube Unica, pentru a descoperi toate mărturisirile actriței, poveștile din spatele carierei sale și subiectele discutate pe parcursul întâlnirii.

Sursa foto şi video: Ringier.ro/ Facebook

Urmărește-ne pe Google News