Reacția lui Mircea Badea după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat debutul în televiziune: „E un fel de Sergiu Nicolaescu!”

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a luat prin surprindere lumea sportului și a divertismentului după ce a dezvăluit că a început filmările pentru primul său serial TV. Vestea a ajuns rapid în atenția lui Mircea Badea, care nu a ratat ocazia de a comenta în stilul său caracteristic noua aventură profesională a starului portughez, comparându-l chiar cu regretatul regizor Sergiu Nicolaescu.

Mircea Badea despre noul proiect al lui Cristiano Ronaldo

După ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Portugaliei, Cristiano Ronaldo demonstrează că nu are de gând să stea departe de lumina reflectoarelor. Fostul jucător de la Real Madrid și Juventus s-a asociat cu celebrul regizor britanic Matthew Vaughn pentru a pune bazele studioului UR MARV Studios, iar primul lor proiect major este serialul „Day 1s”.

Producția, care abordează culisele lumii fotbalului printr-o poveste fictivă centrată pe un impresar britanic, îl va avea pe Ronaldo atât în postura de producător executiv, cât și în distribuție, unde își va interpreta propriul rol.

Subiectul a fost dezbătut pe larg de Mircea Badea în ediția de joi seară a emisiunii „În Gura Presei”. Realizatorul TV s-a arătat amuzat de faptul că sportivul își asumă simultan rolul de producător și pe cel de actor, chiar dacă joacă propria persoană.

„Deci, totuși, serialul e despre fotbal, mă, nu e despre, nu știu, mafioți sau despre iubire sau despre extratereștri. Deci portughezul va interpreta propriul rol în serial. Deci e un fel de Sergiu Nicolaescu, de fapt. Așa, și va fi implicat în proiect și din postura de producător executiv”, a comentat Mircea Badea în direct.

Prezentatorul a făcut și o paralelă cu rapperul american 50 Cent, care a procedat similar în cazul serialului de succes „Power”, dar a remarcat și prezența unui actor britanic apreciat în distribuția „Day 1s”, pe care îl admiră din producții precum „Brilliance” și „Homeland”.

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Jude Bellingham, o altă țintă a comentariilor ironice ale jurnalistului

În cadrul aceleiași emisiuni, Mircea Badea a adus în discuție și un alt nume greu din fotbalul mondial: Jude Bellingham. Mijlocașul englez a recunoscut recent, într-un interviu, că în afara terenului de fotbal are câteva lacune surprinzătoare – nu știe să gătească și nu are permis de conducere.

Dacă lipsa abilităților culinare i s-a părut firească pentru un sportiv multimilionar care își poate permite un bucătar personal, faptul că Bellingham nu știe să conducă i-a stârnit curiozitatea realizatorului TV.

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„Asta cu nu știe să conducă e interesantă, pentru că toți ăștia sunt pe mașini (…). Toți ăștia sunt înnebuniți după condus și își iau mașini care mai de care. Ăsta nu știe să conducă. Deci are șofer sau vine cu taxiul? Ia o aplicație și zice: «Îți iese în cale un Logan, uite, interesant!». Că nu gătește, bine, mă, ce să spun? Dar că nu conduce, asta chiar mi se pare interesant. Dar de ce nu conduce? Are ceva împotriva condusului? N-a luat sala? A picat sala?”, a glumit Mircea Badea.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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