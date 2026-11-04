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Regina Ziegler, legendara producătoare și marea doamnă a cinematografiei germane, a murit la 82 de ani

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Regina Ziegler, una dintre cele mai influente și respectate figuri din industria cinematografică și de televiziune germană, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Fondatoarea Casei de Producție Ziegler Film s-a stins din viață neașteptat, într-un spital din Berlin, lăsând în urmă o moștenire impresionantă de peste 500 de producții realizate pe parcursul a mai bine de jumătate de secol de activitate.

O pierdere imensă pentru cinematografia germană

Vestea dispariției sale a adus un val de tristețe în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea. Echipa Casei de Producție a transmis un mesaj emoționant prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale companiei.

„Cu o consternare imensă și o durere profundă trebuie să anunțăm că Regina Ziegler s-a stins din viață în această dimineață, pe 1 noiembrie. Odată cu plecarea ei, pierdem nu doar fondatoarea Ziegler Film, ci și o figură extraordinară care a marcat peisajul cinematografic și de televiziune german timp de decenii. Pasiunea ei pentru povești, dăruirea ei neobosită pentru film și curajul ei vor rămâne mereu în amintirile noastre” au declarat reprezentanții Ziegler Film.

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O pionieră într-o industrie dominată de bărbați

Născută la 8 martie 1944 în Quedlinburg, Regina Ziegler a spart tiparele unei epoci în care femeile aveau un acces extrem de limitat la poziții de conducere. În 1973, într-o perioadă în care regulile sociale erau stricte, ea a renunțat la un loc de muncă stabil și a riscat totul pentru a-și urma pasiunea. Cu doar 60 de mărci germane drept capital de pornire și bani împrumutați de la familie și prieteni, a înființat prima companie de producție cinematografică condusă de o femeie din Germania.

Drumul nu a fost lipsit de provocări, dar determinarea sa a consacrat-o rapid drept un punct de referință. De-a lungul anilor, a lucrat alături de mari regizori și actori, realizând lungmetraje de succes și producții de televiziune îndrăgite de public, precum serialele „Weissensee”, „Familie Bundschuh” sau „Kommissarin Heller”.

O carieră ghidată de pasiune și umor

Distinsă cu numeroase premii de-a lungul vieții, printre care Premiul Filmului German, International Emmy și Premiul Grimme, Regina Ziegler a rămas activă până în ultimele momente ale vieții. Chiar și după mai bine de 50 de ani de muncă, entuziasmul ei pentru proiecte noi nu se stinsese.

Despre provocările și satisfacțiile meseriei sale, producătoarea vorbea mereu cu o apreciată notă de autoironie:

„La urma urmei, un producător este responsabil pentru tot. Dacă ceva merge prost, este vina producătorului. Dacă este un succes, ceilalți sunt cei care primesc mereu meritele”, mărturisea ea într-un interviu. Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, privind înapoi spre realizările sale, a adăugat: „Privesc în urmă la ultimii 80 de ani cu bucurie și, de asemenea, cu puțină uimire. Timpul a zburat și mi-a oferit nenumărate momente minunate. Privind în urmă, aș face totul exact la fel. Nu mă pot abține, sunt încă atât de multe proiecte minunate care așteaptă să fie realizate.”

Prin trecerea sa în neființă, lumea filmului pierde nu doar o vizionară, ci și o deschizătoare de drumuri al cărei spirit curajos va continua să inspire generațiile viitoare de cineaști.

Foto – Profimedia

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