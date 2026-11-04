Ramona Olaru, decizie tranșantă în viața amoroasă: „Nu mai avem 20 de ani să aștept la nesfârșit. Îți blochezi oportunitățile!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ramona Olaru (35 de ani) traversează o perioadă în care își prioritizează liniștea, timpul și propria stare de bine. Deși viața ei profesională este una plină, vedeta nu exclude apariția unei relații stabile, însă refuză categoric să mai facă compromisuri pe plan sentimental. Prezentă la Petrecerea Viva! 2026, frumoasa asistentă TV a vorbit deschis despre stadiul în care se află viața ei amoroasă.

Ramona Olaru refuză relații fără perspective clare

În ciuda faptului că a continuat să comunice și să se vadă cu bărbatul care îi captase atenția în urmă cu câteva luni, Ramona Olaru mărturisește că întâlnirile lor au fost sporadice, în mare parte din cauza programului încărcat al acestuia. Totuși, vedeta este de părere că lipsa disponibilității ascunde adesea o lipsă de prioritate.

„Sunt foarte bine, sunt singură. Da, m-am mai văzut cu el, dar mă văd foarte rar, pentru că vreau să observ ce poate să-mi ofere bărbatul care va rămâne de tot. Nu e din cauza mea că ne vedem rar. El e ocupat, pleacă, vine, pleacă, vine… Eu, deși sunt super ocupată, îmi fac timp. Eu sunt o persoană care își face timp pentru cine contează. De aceea zic, nu știi niciodată dacă rămâne, trebuie să-l observi o perioadă”, a mărturisit asistenta tv pentru Spynews.

Citește și: Ce spun designerii despre hainele și bijuteriile de la petrecerea PSD. „Se vede că e luată de la un brand de blănuri cu prețuri deloc de speriat!”

Citește și: Gigi Becali, derapaj grav la adresa unei jurnaliste: „Ordinaro care ești”

Regula celor trei luni

În urma experiențelor din trecut, Ramona Olaru a stabilit o limită clară de timp pentru faza de cunoaștere. Dacă lucrurile nu capătă coerență și stabilitate rapid, preferă să pună punct fără regrete, pentru a nu rămâne blocată într-o situație ambiguă.

„S-ar putea să ne luăm la revedere în curând. Dar nu mi-am bătut capul, am avut lucruri mult mai importante de făcut. Nu stau să mă gândesc sau să dirijez un bărbat cum să se poarte cu mine și când să fie prezent. Dacă vrea să fie bine, mai are puțin timp. Știi cum e: de obicei îi dai trei luni unei persoane să vezi cum e și, dacă nu funcționează, te pup, pa-pa! Nu mai avem 20 de ani. Îți blochezi oportunitățile! Dacă apare cineva cu adevărat potrivit pentru mine, ușa este deschisă”, a punctat vedeta de televiziune.

Citește și: Dana Săvuică, din nou fericită pe plan personal. „Există cineva, da. Este o relație sănătoasă!” Ce a dezvăluit despre partenerul său

Citește și: Mirabela Grădinaru, mesaj înduioșător la lansarea primei clinici pentru copiii cu diabet: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură prin așa ceva”

În trecut, Ramona Olaru a fost căsătorită cu Bogdan Olaru, de care a divorțat în 2019. Mai apoi a avut o relație cu Cuza de la Noaptea Târziu.

O relație serioasă, marcată și de o logodnă a fost cea cu Cătălin Cazacu, care s-a încheiat însă după ce asistenta tv a descoperit că acesta o înșală.

Ultima relație cunoscută a vedetei a fost cea cu Steve Ant, în 2026, care a ajuns la final în prima parte a anului 2026.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ramona Olaru

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News