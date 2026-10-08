Se despart Prințul Marco și Bianca Ghiurcă după Insula Iubirii? Cum au fost surprinși cei doi la întoarcerea din Thailanda

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Sezonul 10 din Insula Iubirii continuă să țină telespectatorii cu sufletul la gură, iar curiozitatea față de soarta cuplurilor rămâne subiectul principal de discuție. Una dintre cele mai controversate relații este cea dintre Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, a căror poveste a fost marcată de momente tensionate și de apropierea lui Marco de ispita Gabriella. Recent, un spoiler apărut online a reaprins speculațiile despre viitorul celor doi.

Ce se întâmplă cu Prințul Marco și Bianca Ghiurcă după Insula Iubirii

Un creator de conținut activ pe rețelele sociale, Valentin Calu, a postat o imagine pe Facebook și a făcut dezvăluiri care, potrivit lui, vin din surse sigure. În fotografia publicată, Prințul Marco și Bianca Ghiurcă ar fi fost surprinși împreună pe aeroport, la întoarcerea din Thailanda.

„Am breaking news de la Insula Iubirii, fix de la întoarcerea lor din Thailanda. Aparent, prințul și principesa se întorc împreună. Totul în regulă”, a scris Valentin Calu, însoțind postarea cu o declarație: „Evident că am oamenii mei, informatorii mei”.

Această postare a alimentat zvonurile despre reconcilierea cuplului, mai ales că sezonul în sine a fost un adevărat test pentru relația lor. Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au intrat în competiție după aproape zece ani de relație și o căsnicie marcată de gelozii și certuri, conform declarațiilor lor din emisiune. Totuși, apropierea lui Marco de Gabriella Barbu și alte ispite din Thailanda părea să fi adus relația lor într-un punct critic.

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Indicii despre o posibilă împăcare

Conform Cancan, de-a lungul sezonului, numeroase indicii au sugerat că Prințul Marco și Bianca Ghiurcă nu doar că au trecut peste provocările Insulei Iubirii, dar au ales să își continue povestea după finalizarea filmărilor. În ciuda dificultăților întâmpinate, cei doi par să fi găsit o cale de împăcare, iar imaginea surprinsă pe aeroport pare să confirme acest lucru.

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Totuși, până la difuzarea oficială a ultimelor episoade, inclusiv confruntarea finală de la bonfire, finalul poveștii lor rămâne sub semnul întrebării. Cu toate acestea, indiciile apărute în mediul online și declarațiile unor surse apropiate par să contureze un deznodământ pozitiv pentru unul dintre cele mai discutate cupluri ale sezonului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Prințul Marco și Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii

Sursă foto: Instagram

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