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Minka Kelly și Dan Reynolds s-au despărțit după patru ani de relație

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Adelina Duinea
.  Actualizat 08.10.2026, 11:39
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Minka Kelly și Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, s-au despărțit după aproape patru ani de relație. Cei doi și-au confirmat relația în noiembrie 2022.

Minka Kelly și Dan Reynolds s-au despărțit după patru ani de relație

MOCA Gala 2026, Geffen Contemporary at MOCA, Los, Los Angeles, California, United States - 30 May 2026IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Actrița Minka Kelly (46 de ani) și Dan Reynolds (39 de ani), solistul trupei Imagine Dragons, s-au despărțit după aproape patru ani împreună. Până acum niciunul nu a vorbit public despre despărțire.

Minka Kelly și Dan Reynolds și-au confirmat relația în noiembrie 2022, când au fost mai întâi fotografiați luând cina împreună la un restaurant, iar apoi ținându-se de mână la plimbare prin Los Angeles. Perechea și-a făcut debutul pe covorul roșu în calitate de cuplu abia la începutul acestui an, la Gala MOCA 2026 din Los Angeles, pe 30 mai.

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Și-au făcut declarații de dragoste publice de mai multe ori de-a lungul relației

De-a lungul anilor, Kelly și Reynolds nu s-au putut abține să nu-și exprime admirația reciprocă. În iulie, cu ocazia aniversării lui Dan, Kelly i-a transmis un mesaj înduioșător cântărețului. „Îți mulțumesc că faci zilele obișnuite să pară extraordinare, că mă faci să râd până nu mai pot respira și că iubești atât de profund și de liber”, a scris ea pe Instagram, alături de două fotografii cu ei împreună. „Să te sărbătoresc este unul dintre lucrurile mele preferate. Te iubesc, Dan”

A fost la fel de entuziastă în privința lui Reynolds când acesta a avut o apariție specială în serialul ei de pe Netflix, „Ransom Canyon”. „A venit în vizită și toată lumea, toți producătorii și scenariștii, s-au îndrăgostit pur și simplu de el”, a mărturisit ea pentru People, în aprilie 2025. „E ușor să-l iubești pe Dan.”

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Dan Reynolds are patru copii cu fosta soție

În ceea ce-l privește pe Reynolds, câștigătorul premiului Grammy – care are împreună cu fosta soție, Aja Volkman, patru copii, pe Arrow, în vârstă de 14 ani, gemenele Gia și Coco, de 9 ani, precum și pe Valentine, de 7 ani – a mărturisit anterior cât de onorat s-a simțit când Kelly i-a încredințat citirea schițelor memoriilor sale din 2023, „Tell Me Everything”.

„A fost un mod cu adevărat ciudat și minunat de a cunoaște pe cineva, pentru că am auzit toate poveștile vieții ei, din tinerețe până în prezent, iar ea a avut o viață cu adevărat grea, plină de evenimente și frumoasă”, a declarat el pentru revista People, în 2024. „Să ai ocazia să citești totul înainte chiar de a cunoaște pe cineva… N-am mai avut niciodată un astfel de mod de a face cunoștință cu cineva.”

Foto: Profimediaimages.ro

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