Shakira și Gerard Pique, din nou la tribunal. Ce îi cere artista fostului partener, la patru ani de la despărțire

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Shakira și Gerard Pique au ajuns din nou în fața judecătorilor, la patru ani de la despărțire. Artista cere acum instanței să modifice înțelegerea privind timpul petrecut de copiii lor, Milan și Sasha, cu fostul fotbalist.

Shakira și Gerard Pique, în instanță

Shakira și Gerard Pique s-au reîntâlnit la Tribunalul din Barcelona pe 6 octombrie, după ce artista și-a exprimat îngrijorările privind aranjamentul lor privind timpul lui Milan și Sasha petrecut cu tatăl lor. Aceasta susține că rutina celor doi băieți este afectată de timpul petrecut pe drum, între SUA și Europa și cere ca pe perioada vacanțelor scurte, fostul fotbalist să fie cel care să călătorească la Miami.

În cererea depusă în instanță, Shakira subliniază că nu își dorește să limiteze timpul petrecut de Pique cu Milan (13 ani) și Sasha (11 ani). Reprezentanții săi au explicat că scopul este de a evita ca povara călătoriilor transatlantice să cadă exclusiv asupra copiilor.

„Obiectivul este ca efortul de a călători între Miami și Barcelona să nu cadă doar pe umerii lor”, au transmis aceștia, citați de Holla!

Cântăreața propune ca, în timpul vacanțelor școlare mai scurte, Pique să călătorească în Miami pentru a-și vedea fiii, în loc ca aceștia să fie nevoiți să facă drumuri lungi și obositoare până în Barcelona, care le-ar putea afecta rutinele zilnice și echilibrul.

„Schimbarea ar permite copiilor să-și mențină programul școlar, social și familial pentru o perioadă mai lungă”, au adăugat reprezentanții Shakirei.

Citește și: Alex Mincu s-a însurat. Fostul soț al Mariei Popovici, postare emoționantă după cununia civilă

Citește și: Carmen Bruma, sfaturi despre cum să alegi cea mai bună pâine din supermarket. La ce trebuie să te uiți, de fapt

Acordul de custodie din 2022 și noua viață în Miami

În decembrie 2022, Shakira și Gerard Pique au formalizat un acord de custodie pentru Milan și Sasha la Tribunalul de Familie nr. 18 din Barcelona. Înțelegerea le-a permis copiilor să se mute împreună cu mama lor în Miami, în aprilie 2023, după separarea publică a cuplului. Mutarea a marcat un nou început pentru Shakira și copiii săi, departe de viața din Barcelona, în timp ce Pique a rămas în Spania.

Distanța dintre cele două orașe, de peste 7.500 de kilometri, a complicat inevitabil organizarea vizitelor, în special în perioadele cu vacanțe școlare mai scurte.

Citește și: Gina Chirilă, replică pentru un bărbat care a jignit-o, după ce s-a afișat în lenjerie intimă: „Este fascinant”

Citește și: Lovitură pentru soțul Monicăi Gabor! Mr. Pink, vizat de un dosar de fraudă financiară în instanțele americane

Solicitarea cântăreței din 2026 nu contestă acordul general de custodie, ci urmărește doar să reechilibreze aspectele legate de călătorii, astfel încât acestea să fie mai puțin solicitante pentru copii.

Pe lângă cererea depusă în instanță, Shakira a reiterat importanța respectării intimității lui Milan și Sasha pe durata procedurilor legale.

„Vă rugăm să respectați dreptul lor la intimitate”, a declarat artista după mutarea în Miami, în 2023, când a făcut un apel direct la jurnaliști și fotografi să le ofere copiilor săi spațiu și liniște.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Shakira și Gerard Pique

Sursă foto: Profimedia, Getty

Urmărește-ne pe Google News