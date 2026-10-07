Gina Chirilă, replică pentru un bărbat care a jignit-o, după ce s-a afișat în lenjerie intimă: „Este fascinant”

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Gina Chirilă este una dintre cele mai frumoase femei din România, însă asta nu înseamnă că este ferită de comentariile răutăcioase în mediul online. Vedeta i-a dat replica unui bărbat care i-a spus, în mod ironic, că părinții ei ar fi mândri să o vadă în felul în care s-a afișat: îmbrăcată cu un body negru sexy. Iată ce i-a răspuns vedeta.

Gina Chirilă, jignită de un bărbat

Gina Chirilă s-a filmat în timp ce purta un body negru, iar urmăritorii au complimentat-o pentru felul în care arată. Cu toate acestea, un bărbat a simțit nevoia să îi lase un comentariu în care îi atrage atenția că părinții ei ar fi mândri să o vadă în astfel de ipostaze.

Ironia bărbatului nu a rămas netaxată de către Gina Chirilă, care a ales să îi răspundă și să îi atragă atenția că este misogin.

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„Domnule Mihai, este întotdeauna fascinant când ținuta unei femei dezvăluie mai multe despre caracterul unui bărbat decât despre ea. Faptul că ai scris-o în engleză nu face misoginia să sune mai inteligent”, a scris Gina Chirilă, pe Instagram.

Ce spune despre comentariile negative din mediul online

Nu este prima oară când Gina Chirilă se confruntă cu comentarii negative în mediul online. Vedeta spune că nu se mai lasă afectată de acestea.

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„Toată lumea are parte de hate, într-o formă mai mică sau mai mare. Ideea este să nu te implici emoțional, iar dacă te implici, să te întrebi de ce, ce anume a deranjat și, în final, să lucrezi tot la tine. (…) În același timp, cred că mă pot îmbunătăți pe zi ce trece, pot învăța mereu lucruri noi, iar viața este o lecție din care înveți în fiecare zi. În fiecare zi te dezvolți, niciodată nu ești prea inteligent sau prea frumos. Tot timpul înveți, suntem într-o continuă învățare”, declara Gina Chirilă, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

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