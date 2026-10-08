De ce a divorțat Frankie de la Insula Iubirii. Ispita este mama a două fetițe: „Mi-a fost extrem de greu”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristina Belu, cunoscută ca Frankie la Insula Iubirii, și-a refăcut viața după un divorț dificil. Mamă a două fete, ea a ales să plece dintr-o relație toxică pentru a le oferi un exemplu de curaj și independență micuțelor sale.

Frankie, despre motivele divorțului de tatăl fiicelor sale

Cristina Belu, cunoscută drept Frankie, a devenit una dintre cele mai îndrăgite prezențe din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. Cu o energie debordantă și mereu cu zâmbetul pe buze, ea ascunde o poveste de viață impresionantă.

Mamă a două fetițe și divorțată, Frankie a ales să își construiască un drum nou, bazat pe putere și independență.

Îndrăzneața ispită nu ezită să pună punctul pe ”i” atunci când simte că lucrurile nu sunt în echilibru, fie că e vorba de viața personală sau de provocările emisiunii. Cu toate acestea, decizia de a divorța a fost una dintre cele mai grele alegeri din viața ei.

„Am două fete și vreau să fiu un exemplu pentru ele, iar exemplul pe care vreau să îl dau fetelor mele este să fie cine vor ele să fie și să aibă mereu puterea să recunoască ce le place și ce nu le mai place. Nu vreau să ajungă în relații greșite, să aibă job-uri care nu le plac, etc. M-au învățat să am mai multă răbdare și să nu accept de la un bărbat nimic din ce eu nu mi-aș dori ca ele să accepte de la partenerii lor. Ăsta a fost motivul care m-a făcut să divorțez”, a povestit Frankie la Antena Stars.

Citește și: Mario Fresh, din vacanță, direct la spital. Ce a pățit cântărețul la Paris și cum a apărut alături de iubita lui

Citește și: Relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu a ajuns în presa din Spania. Ce scriu jurnaliștii de la Marca despre fosta jucătoare de tenis

A rămas fără nimic după divorț

Frankie a mărturisit că, deși procesul de separare a fost dificil, a fost un act de iubire față de copiii săi. După ce și-a făcut bagajele, a plecat de la fostul soț luând doar fetele și curajul de a începe de la zero.

„Nu am de ce să strâng șosetele cuiva care nu îmi oferă iubirea și stabilitatea de care am nevoie. Mie mi-a fost extrem de greu să divorțez, pentru că aveam tot felul de gânduri: cine mă mai ia cu doi copii, cum mă voi descurca. Aveam multe insecurități. Am avut și probleme foarte mari cu banii. Când am plecat cu copiii, i-am lăsat fostului soț tot. Mi-am luat copiii în brațe și am plecat la părinții mei. Tot ce construiserăm împreună, am decis să las pentru liniștea lor”, a precizat ispita de la Insula Iubirii.

Citește și: Cine este primul concurent al noului sezon Survivor România. Antena 1 negociază în secret cu o mare vedetă

Citește și: Cătălin Botezatu, din nou pe mâna medicilor. Cu ce problemă se confruntă și ce operație va face: „Trebuie să o fac când sunt foarte liniștit”

Acum, Frankie își privește trecutul cu încredere și vede fiecare obstacol depășit ca pe o lecție valoroasă. Aceasta a mers în Thailanda încrezătoare și entuziastă de roșul pe care îl are.

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, a mărturisit ea înainte de Insula iubirii 2026.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Frankie

Sursă foto: Instagram, PR

Urmărește-ne pe Google News