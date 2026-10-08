Cine este primul concurent al noului sezon Survivor România. Antena 1 negociază în secret cu o mare vedetă

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Negocierile pentru cel mai nou sezon Survivor România sunt în toi, iar Antena 1 negociază cu o mare vedetă. După ce Ella Vișan a anunțat că urma să meargă în Republica Dominicană dar a fost nevoită să renunțe după ce s-a accidentat pe munte, reprezentanții postului de televiziune încearcă să aducă în rândul Faimoșilor un nume mare din lumea sportivă.
Vedeta pe care Antena 1 o vrea la Survivor România
Survivor România continuă să fie unul dintre cele mai captivante show-uri de televiziune, iar Antena 1 pregătește intens noul sezon pentru 2026. După succesul sezonului câștigat de Gabriel Tamaș, care a învins concurenți precum Cristian Boureanu și Patricia Vizitiu, producătorii ridică ștacheta cu nume și mai mari în competiție.
Adrian Mutu, cunoscut drept „Briliantul” fotbalului românesc, ar putea fi următorul star al Survivor România. Surse apropiate au dezvăluit pentru gsp.ro că Mutu a fost văzut luând masa cu producătorul Vladimir Dembinski, iar negocierile sunt pe drumul cel bun: „În mare s-au înțeles cu Adi”.
Mutu nu este străin de colaborările cu Antena 1, fiind deja parte din echipa de analiză fotbalistică a postului, alături de Gică Popescu.
Ella Vișan trebuia să plece în Republica Dominicană
Ella Vișan se număra și ea printre concurenții noului sezon Survivor România, dar accidentarea suferită pe munte o împiedică să mai participe anul acesta.
„Singurul aspect negativ, pe lângă toate juliturile, este faptul că trebuia să merg la Survivor. Dar așa a vrut Dumnezeu. Poate la anul, cine știe? Am fost externată în această dimineață”, a spus Ella Vișan pe rețelele sociale, la scurt timp după accidentul suferit pe munte.
Fosta concurentă de la Insula Iubirii a căzut în gol 100 de metri, în timp ce cobora de pe Vârful Negoiu.
„V-am făcut un video before Vârful Negoiu, acum vă fac un video after Vârful Negoiu. Am rezistat eroic la 100 de metri de stâncă, am picat în gol. O experiență pe care nu am cum să o uit și nici nu vreau să o mai repet. Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate”, povestea Ella Vișan imediat după ce a fost salvată.