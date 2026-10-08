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Emma Zeicescu revine pe micile ecrane, după o pauză de 7 ani. Cu ce post a semnat jurnalista

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Anca Lupescu Redactor
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Emma Zeicescu a renunțat la televiziune în 2019, iar acum s-a hotărât să revină pe micile ecrane, după aproape șapte ani de pauză. Ea a decis să semneze cu un post de televiziune, unde va prezenta emisiunea „Interese mari și mici”.

Emma Zeicescu a semnat cu Prima News

Jurnalista va apărea la Prima News în fiecare joi, de la ora 20:00, începând cu 8 octombrie 2026. Vedeta a transmis un mesaj în care anunță că se întoarce în televiziune cu mult entuziasm.

Claudiu Popa si Emma Zeicescu 11IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

„Mă întorc în media cu bucurie și cu aceeași curiozitate care m-a făcut să pun mereu întrebări și să caut răspunsuri. Cred în gândire critică, în jurnalism echilibrat și în bunul-simț al conversației. Iar într-o lume în care ne confruntăm prea ușor, cred că avem nevoie, mai mult ca oricând, să ne ascultăm și să dialogăm”, a spus Emma Zeicescu.

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Ea va prezenta emisiunea „Interese mari și mici” alături de Mihai Radu.

„Lumea accelerează ca niciodată parcă și ne este tot mai greu să o înțelegem. Împreună cu Emma vom avea în față oamenii relevanți ai României de azi, cei care iau decizii, cei care proiectează politici și proiecte pentru societate, sau oameni care ne pot explica și altfel ceea ce vedem în jur și ceea ce ni se întâmplă”, a afirmat și Mihai Radu.

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Noul talk-show pornește de la o idee simplă: între marile decizii politice și realitatea de zi cu zi există întotdeauna o legătură. De la mizele politice ale momentului, la impactul economic al deciziilor publice, de la personaje și declarații care domină agenda săptămânii, la povești care riscă să treacă neobservate, Emma Zeicescu și Mihai Radu vor pune în discuție marile interese și micile detalii care pot schimba perspectiva asupra actualității, anunță Prima TV.

Emma Zeicescu, carieră impresionantă în televiziune

Jurnalista are o carieră impresionantă în televiziune, la care a decis să renunțe în urmă cu șapte ani. După ce a ieșit din presă, ea a devenit director de comunicare într-o companie privată.

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Anterior, ea a lucrat la Realitatea, Digi 24, TVR și Gândul. 

Jurnalista a anunțat că a semnat cu Prima Tv, iar decizia vine după mai multe schimbări pe plan personal, inclusiv despărțirea de tatăl copilului ei, Claudiu Popa, după o relație de 13 ani. 

„După 26 de ani de muncă, mi-am făcut un cadou. Aproape toată viața am locuit la bloc. Acum am și eu 150 de metri pătrați de curte. Voiam să declar public că s-a muncit mult, s-a plâns și mai mult, apoi s-a strâns din dinți, an de an, pentru că reziliența este o superputere. Cred că mă pot obișnui cu păsărelele vorbărețe, dar cu câinii va trebui să negociez cumva. Simt că îmi iau dopuri pentru noapte.

Sunt în picioare de la ora 07.30 și am ajuns la finalul unui drum și al unui context tare anevoios, așa că îmi dau voie să spun: «Mulțumesc, Doamne»! Sunt fericită! Și, pentru că nu am experiență în ale statului la curte, declar că am descoperit o pasiune pentru mătura din curte. Noroc că nu-i mare! Simt că mă va bucura tare acest super nou și frumos capitol din viața mea”, scria Emma Zeicescu pe Facebook în vara acestui an.

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