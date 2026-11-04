Denise Rifai revine cu o nouă emisiune la Antena Stars: „În sfârșit vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Denise Rifai revine pe micile ecrane, la câteva luni după ce a fost înlocuită la pupitrul emisiunii Furnicuțele cu Cătălin Măruță. Prezentatoarea tv se va afla la cârma unui nou show, de data aceasta la Antena Stars.

Denise Rifai revine pe micile ecrane

O voce cunoscută și apreciată de către întreaga țară pentru modul în care știe să aducă în fața celor de acasă interviuri de neratat! O realizatoare care a reușit să rămână mereu actuală și să aibă invitați din toate domeniile. Un nou format care promite să captiveze prin viziunea fresh și inovativă. Denise Rifai este aproape de revenirea în universul Antena cu o nouă emisiune, în curând, la Antena Stars!

După trei luni în care, alături de echipă, a gândit, identificat și pregătit fiecare detaliu, Denise Rifai, este gata de un nou start, care să o aducă în fața telespectatorilor! Cu mult entuziasm, aceasta așteaptă momentul în care va da startul unui format pe care-l simte aprope de inima ei.

Înainte de a oferi primele detalii oficiale despre noul show, Denise Rifai declară: ”Sunt bucuroasă că, în sfârșit, vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea, de aici de la Antena Stars, pe care o veți cunoaște foarte curând, vom aduce pe micile ecrane un format fresh, o emisiune în direct, în care vom dezbate împreună cele mai importante informații, alături de oamenii momentului. De-a lungul acestei perioade, am primit numeroase comentarii și mesaje referitoare la momentul revenirii și vreau să le mulțumesc tuturor pentru nerăbdare și curiozitate. Abia aștept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit muulte seri frumoase, împreună, la Antena Stars. Și sper că a meritat așteptarea.”

Citește și: Brigitte Bardot, scrisoare dureroasă către soțul ei: „M-ai distrus sistematic zi după zi”. Război pe avere după moartea actriței

Citește și: Puya, mărturisiri sfâșietoare despre moartea fratelui său, la doar 34 de ani: „Durerea vieții mele”. Regretul care îl apasă și astăzi pe artist

Ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat

Despre noua emisiune și colaborarea cu Denise Rifai, Elena Savu, Director Antena Stars declară: ”Ultima perioadă a adus extrem de multă energie creativă pentru mine și echipa mea. Alături de Denise, am pregătit o emisiune care sunt convinsă că va aduce toate motivele pentru care cei de acasă să nu rateze nicio ediție”.

Citește și: Theo Rose, copleșită de prima criză de furie a lui Sasha! „Cu toată puterea lui, n-am simțit așa durere nici când l-am născut!” Cum a gestionat situația

Citește și: Raluca Bădulescu a răbufnit din nou la adresa lui Valerie Lungu: „O comite din ce în ce mai mult”

„Ea aduce jurnalismul de calitate, curiozitatea și întrebările de neratat, noi am pregătit un decor special, cu elemente surprinzătoare, iar invitații vor completa tabloul unor seri perfecte. Abia aștept să vă putem da toate detaliile și să dăm startul”, a mai dezvăluit Elena Savu.

Noi detalii pot fi descoperite urmărind paginile de social media Antena Stars, iar informații despre lansarea noului format, vor fi anunțate în perioada următoare!

Sursă foto: PR, Instagram

Urmărește-ne pe Google News