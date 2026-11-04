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Lumea show-biz-ului internațional este din nou luată prin surprindere de o veste de proporții. Jessa Duggar Seewald (34 ani), cunoscută pentru rolul său din emisiunea de succes „19 Kids and Counting”, a anunțat oficial că este însărcinată pentru a șaptea oară. Vestea a fost dată într-o manieră cu totul neașteptată, în cadrul podcastului „Unplanned Podcast”, moderat de Matt și Abby Howard.

O veste care a lăsat realizatorii podcastului fără cuvinte

În secvențele de prezentare ale noului episod, Jessa Duggar a luat prin surprindere pe toată lumea în momentul în care a făcut mărturisirea în direct, lăsându-i mască pe realizatorii emisiunii.

„De fapt, așteptăm din nou un copil”, a declarat Jessa Duggar Seewald.

Reacția moderatoului Matt Howard a fost una de uimire totală: „Ce?”.

„Da, sunt însărcinată în șase săptămâni cu copilul numărul șapte”, a completat vedeta, confirmând oficial că familia sa urmează să se mărească din nou.

Familia numeroasă pe care și-a dorit-o întotdeauna

Jessa și soțul ei, Ben Seewald, au deja șase copii: fiii Spurgeon Elliot, în vârstă de 10 ani, Henry Wilberforce, de 9 ani, George Augustine, de 2 ani, Edward Owen, de 1 an, precum și două fiice, Ivy Jane, de 7 ani, și Fern Elliana, de 5 ani. Cel de-al șaselea copil al cuplului venise pe lume în vara anului 2025, moment marcat de Jessa printr-un vlog emoționant publicat pe canalul său de YouTube, în care dezvăluia că mama ei i-a fost alături în sala de nașteri.

Dorința de a avea o familie numeroasă nu a fost o decizie de moment pentru cei doi soți. Încă dinainte de nunta lor din 1 noiembrie 2014, Jessa vorbea deschis despre planurile de viitor.

„Amândoi ne dorim o familie numeroasă. Vorbeam despre obiectivele noastre și despre viitorul alături de familie. Amândoi am vorbit despre adopție și ne dorim să adoptăm, de asemenea”, mărturisea Jessa Seewald.

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Răspunsul tranșant dat criticilor din mediul online

Fiind crescută într-o familie cu 19 copii, Jessa s-a confruntat adesea cu reacții acide și comentarii răutăcioase în mediul online cu privire la numărul de copii pe care îi aduce pe lume. Vedeta a ținut însă să lămurească aceste aspecte și să le transmită un mesaj clar celor care o judecă.

„Când vine vorba despre opiniile negative ale oamenilor, știu că nu este cazul tuturor, dar, pentru mine personal, nimeni nu a venit vreodată în fața mea să fie răutăcios. Am auzit o mulțime de comentarii nepotrivite și inutile, dar, în general, acestea sunt doar pe internet”, explicase fosta vedetă de televiziune.

Totodată, Jessa a respins speculațiile potrivit cărora ar încerca doar să îi calce pe urme mamei sale, Michelle Duggar, chiar dacă o consideră pe aceasta un adevărat model de viață.

„Nu voi avea 19 copii, dar, sincer, mama este eroina mea. O iubesc. O ador și este modelul meu în atât de multe privințe. Răbdarea ei, dragostea ei, blândețea ei și vorba ei bună. În opinia mea, este exemplul suprem de mamă. Așa că, atunci când oamenii întreabă: «Vrei să fii ca mama ta?», eu spun: «Da, te rog, Doamne, ajută-mă!»”, a adăugat Jessa.

Cu al șaptelea bebeluș pe drum, Jessa Duggar Seewald și Ben Seewald continuă să își trăiască viața de familie în fața comunității lor de admiratori, bucurându-se de fiecare nouă etapă a căsniciei lor.

Foto – Instagram

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