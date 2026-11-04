Raluca Bădulescu a răbufnit din nou la adresa lui Valerie Lungu: „O comite din ce în ce mai mult”

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Raluca Bădulescu a lansat noi critici dure la adresa lui Valerie Lungu în emisiunea „Cu gura plină în Asia Express”, după ce influencerița a vorbit la Neatza cu Răzvan și Dani despre celebra sa replică legată de sărăcie de la Asia Express 2026.

Raluca Bădulescu a răbufnit din nou la adresa lui Valerie Lungu

Raluca Bădulescu a lansat un val de critici dure la adresa lui Valerie Lungu, după cea mai recentă apariție a influenceriței la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani. Se pare că tensiunile dintre cele două, care au luat naștere în timpul competiției Asia Express 2026, sunt departe de a se fi stins. Raluca a taxat-o din nou pe Valerie pentru declarațiile controversate despre bani și sărăcie.

Recent, Valerie Lungu a fost invitată la matinalul prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil, unde a vorbit, alături de soțul ei, Alex Gîlcă, despre experiența lor de la Asia Express 2026. Totuși, ceea ce a atras atenția au fost comentariile lui Valerie referitoare la bani, subiect ce pare să fie un laitmotiv al discursurilor sale.

„O comite din ce în ce și peste tot”

„Sinceră să fiu, o comite din ce în ce și peste tot. Nu s-a limitat să o comită la Asia Express. A fost invitată la Răzvan și Dani zilele trecute, că am văzut-o la Neatza și a venit vorba aia a ei faimoasă: «Nu îmi place sărăcia». (…) Ea a ținut să îi specifice Ramonei (Olaru – n.red.) că «Eu nu mă măritam cu un sărac». (…) E agresivă”, a declarat Raluca Bădulescu, citată de Spynews.

Declarațiile lui Valerie Lungu despre independența sa financiară nu au trecut neobservate. Influencerița a subliniat că a fost întotdeauna o femeie independentă din punct de vedere financiar, chiar înainte de a-și cunoaște soțul. Pe TikTok, Valerie a explicat că nu a depins niciodată de banii lui Alex Gîlcă: „Eu am banii mei și Alex are banii lui. (…) Mie bărbatul meu nu îmi dă bani nici pentru pâine, deci nu ați înțeles. Eu nu am nevoie de banii lui, pentru că eu aveam bani și până să-l întâlnesc pe Alex. Acum mă bucur că avem bani împreună, că facem bani împreună, eu cu creierul meu și el cu creierul lui”.

Totuși, aceste declarații nu au fost suficiente să o înduplece pe Raluca Bădulescu, care a continuat să o critice pe Valerie pentru tonul considerat agresiv și pentru faptul că, în opinia sa, influencerița „aduce orice discuție în jurul banilor”.

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Valerie Lungu, criticată de Raluca Bădulescu și pentru că a făcut body shaming la Asia Express 2026

Raluca Bădulescu a mai criticat-o dur pe Valerie după ce aceasta a făcut remarci jignitoare despre bărbații fără pătrățele. Într-una dintre edițiile acestui sezon, concurenții au trebuit să întrețină atmosfera într-un restaurant, moment în care partenerul Valeriei s-a dezbrăcat la bustul gol. „Puișor, tu trebuie să le arăți ce înseamnă un bărbat adevărat. Uitați-vă, băi, bărbat aici, nu umflații voștri”, a declarat Valerie Lungu, o remarcă jignitoare din punctul de vedere al Ralucăi Bădulescu.

„Ideea este în felul următor, draga mea al cărei nume nu-l voi pronunța, jignirile pe care le aduci tuturor bărbaților de acasă sau tuturor femeilor care au bărbați acasă care nu au pătrățele sunt complet deplasate”, a început Raluca Bădulescu, vizibil deranjată de comentariile Valeriei. Vedeta a continuat, subliniind cât de important este să promovăm respectul și acceptarea diversității: „Între a face o caterincă și a jigni este distanță foarte mare. Lucrurile pe care ea le spune sunt jigniri și față de femei, și față de bărbați”.

Raluca a ținut să sublinieze că aspectul fizic nu ar trebui să fie un criteriu pentru a judeca valoarea unei persoane. „Body shaming este cel mai urât lucru pe care îl poți face în anul 2026. Să nu ne înțelegem greșit. Dacă în viață ai burtă sau nu ai burtă, dacă ai pătrățele sau nu, lucrul ăsta nu te face mai de admirat, mai deștept, mai reușit, mai de dorit sau altcumva. Nu contează fizicul. Contează caracterul, contează felul în care te porți și ce ai în cap. Sexy-ul este în atitudine și în felul în care te comporți, nu dacă ai pătrățică”, a mai transmis Raluca.

Foto: Capturi Antena 1

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