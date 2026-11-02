Dani Oțil comentează palma pe care Valerie Lungu i-a dat-o lui Alex Gîlcă la Asia Express 2026: „Îi clănțăne și acum dinții”

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Valerie Lungu l-a surprins pe Alex Gîlcă cu o palmă neașteptată în timpul unei probe de actorie la Asia Express 2026, filmată în China. Incidentul a stârnit reacții aprinse, inclusiv glumele din partea lui Dani Oțil despre momentul tensionat.

Dani Oțil comentează palma pe care Valerie Lungu i-a dat-o lui Alex Gîlcă la Asia Express 2026

Un moment tensionat din competiția Asia Express 2026 a stârnit un val de comentarii și controverse. În timpul unei probe de actorie, desfășurate într-un studio cinematografic din China, Valerie Lungu și-a surprins partenerul, Alex Gîlcă, aplicându-i o palmă puternică, conform cerințelor regizorale. Episodul a devenit rapid viral și a fost intens dezbătut în emisiuni TV și pe rețelele sociale.

Scena s-a petrecut pe neașteptate, în ciuda faptului că Valerie ezitase inițial să accepte cerința regizorului, invocând disconfortul pe care îl resimțea. Însă, în timpul filmării, când Alex Gîlcă părea să fi lăsat garda jos, Valerie a trecut la fapte. „Am trecut mai departe de acel scenariu, de acea palmă, și în timp ce vorbeam, mi-a dat o palmă de mi-au sărit dinții. Și asta m-a enervat pe mine”, a povestit Alex, vizibil iritat, în timpul testimonialelor.

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Incidentul nu a trecut neobservat nici în emisiunile de divertisment. Matinalul Dani Oțil, cunoscut pentru umorul său, a comentat situația în stilul caracteristic în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. „Palma dată de Valerie lui Alex cred că se resimte și acum, lui Alex îi clănțăne și acum dinții”, a glumit acesta, făcând aluzie la intensitatea loviturii.

Deși totul a pornit de la o simplă cerință regizorală, scena scoate în evidență presiunea uriașă la care sunt supuși concurenții în competiția difuzată de Antena 1. Astfel de momente evidențiază cât de mult poate influența stresul deciziile spontane, chiar și în cazul unor provocări aparent inofensive.

Foto: Capturi Antena 1

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