Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Din ce material este fabricată și ce au transmis comercianții din Istanbul

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Apariția Sorinei Docuz la un eveniment privat din Timișoara, unde s-a afișat oficial alături de partenerul ei, Marcel Ciolacu, a atras atenția publicului nu doar prin prisma relației, ci și prin ținuta aleasă. Piesa centrală a stârnit numeroase controverse și speculații legate de preț și proveniență, existând voci care estimau că valoarea acesteia s-ar ridica la zeci de mii de euro, fiind asemănată cu creațiile marilor case de modă internaționale. Misterul a fost însă lămurit chiar de comercianții de la care a fost cumpărată haina, printr-o reacție neașteptată venită direct din Turcia.

Ce este haina din „rex rabbit” purtată de Sorina Docuz

Reprezentanții magazinului din bazarul din Istanbul au confirmat că piesa vestimentară a fost achiziționată din atelierul lor și au oferit detalii despre materialul folosit. Aceștia au explicat pentru Libertatea că este vorba despre o haină confecționată manual din „rex rabbit” (blană de iepure Rex).

Spre deosebire de iepurele comun, rasa Rex este apreciată în industria textilă pentru densitatea și finețea deosebită a firului de păr, fiind frecvent utilizată ca o alternativă mai accesibilă, dar cu aspect similar blănurilor de lux, precum cele de vizon sau chinchilla.

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Comercianții din Istanbul au transmis un mesaj în limba română

Pentru a pune capăt speculațiilor din presa din România, retailerul din bazar a publicat un videoclip pe contul său de Instagram, vorbind direct în limba română. În înregistrarea devenită virală, reprezentanții magazinului au precizat că modelul face parte din colecția lor, este realizat manual și a adus afacerii lor o vizibilitate neașteptată pe piața românească.

De asemenea, a fost confirmat și prețul de achiziție: piesa vestimentară a costat 500 de euro. Marcel Ciolacu a fost cel care a prezentat inițial eticheta magazinului turcesc pentru a demonta zvonurile conform cărora partenera sa ar fi purtat o piesă exclusivistă de mii de euro.

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Evenimentul care a declanșat discuțiile a fost botezul băiatului lui Alfred Simonis, desfășurat într-o locație exclusivistă din Timișoara. A fost prima apariție oficială împreună a Sorinei Docuz și a fostului lider social-democrat Marcel Ciolacu.

În ciuda lămuririlor aduse pe tema ținutei, atenția asupra celor doi a continuat să rămână ridicată, în contextul discuțiilor apărute ulterior în spațiul public legate de planurile lor de viitor și statutul relației de cuplu.

Sursă foto: Facebook

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