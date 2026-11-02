Andreea Popescu, adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc: „Nu mă simțeam împlinită sufletește”/ Exclusiv

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu a vorbit deschis despre divorțul de Rareș Cojoc, de care s-a despărțit la începutul acestui an, după o căsnicie din care au rezultat trei copii. Invitată în emisiunea Fresh by Unica, aceasta a dezvăluit că ruptura nu s-a produs brusc, ci a fost rezultatul unor nemulțumiri și al unor nevoi emoționale care au rămas neîmplinite de-a lungul anilor.

Andreea Popescu, despre motivele care au dus la divorțul de Rareș Cojoc: „Ruptura a venit în timp. În ani”

Andreea Popescu a mărturisit că, în ciuda confortului pe care situația materială îl poate oferi, a simțit că îi lipsește ceva mult mai important: dragostea, aprecierea și sentimentul că este văzută și ascultată în relația de cuplu.

Andreea Popescu a explicat că decizia de a pune capăt căsniciei nu a fost una luată peste noapte. În timp, neîmplinirile sufletești și dorințele care nu au fost ascultate au făcut-o să se îndepărteze treptat de partenerul său.

„Ruptura a venit în timp. În ani. N-a venit așa, de pe o zi pe alta, o lună pe alta. A venit în ani prin neîmplinirea mea sufletească vizavi de ce însemna căsnicia și dorințele care nu au fost ascultate ani de zile”, a povestit aceasta, la Fresh by Unica.

Vedeta a recunoscut că, la un moment dat, ajunsese să privească neîmplinirea ca pe o realitate pe care trebuia pur și simplu să o accepte. A continuat să meargă înainte, deși nu se mai simțea fericită din punct de vedere emoțional.

„Cumva, eram așa: «Măi, asta este, mi-am luat crucea căsătoriei, merg mai departe. Asta e viața mea, nu sunt împlinită»”, a mai spus Andreea Popescu.

Citește și: Andreea Popescu, despre Rareș Cojoc și noua lui iubită: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? A scăpat de mine” / EXCLUSIV

De ce simțea Andreea Popescu că îi lipsește ceva în căsnicie

În cadrul interviului, Andreea Popescu a ținut să sublinieze că nu confortul material era ceea ce își dorea de la o relație. Deși banii pot asigura o anumită siguranță și un stil de viață confortabil, aceștia nu pot înlocui afecțiunea și apropierea emoțională.

„Nu vreau să sune că nu banii… Banii nu fac totul. Adică, cel puțin pentru mine, banii nu aduc fericirea. Da, îți aduc un confort, dar nu suplinesc dragostea aia de care eu simțeam nevoie în permanență”, a explicat ea.

Andreea a mărturisit că avea nevoie să se simtă apreciată, iubită, înțeleasă și ascultată, lucruri pe care le consideră esențiale într-o relație de cuplu. Mai mult, a observat că lipsa acestor lucruri reprezintă o nemulțumire pe care a întâlnit-o și în poveștile altor femei.

Din perspectiva sa, una dintre cele mai dificile situații într-o căsnicie este momentul în care unul dintre parteneri nu se mai simte văzut și apreciat. Iar atunci când această stare persistă ani la rând, distanțarea emoțională se produce treptat, uneori fără ca partenerii să mai conștientizeze cât de mult s-au îndepărtat.

„Simțeam nevoia să fiu văzută, ca orice femeie de altfel, pentru că de asta se plâng 99,99% între femei. Și am ascultat foarte multe povești și ăsta este motivul: nu se mai simt văzute, apreciate, iubite, înțelese, ascultate”, a declarat Andreea Popescu.

Aceasta a explicat că, după o perioadă îndelungată în care dorințele și nevoile emoționale nu sunt împlinite, reproșurile ajung să dispară. În locul lor apare tăcerea, urmată de o detașare lentă, dar profundă. „Și atunci când se întâmplă lucrul ăsta ani, ani de zile, cumva nu mai ajungi să mai reproșezi nimic. Taci, ții acolo și te detașezi ușor-ușor. Și dacă există loc, ajungi să pleci”, a mai spus vedeta.

Sursă foto și video: Ringier Romania

Urmărește-ne pe Google News