A fost unul dintre cei mai șarmanți actori de la Hollywood, dar acum a ajuns de nerecunoscut. Ghicești cine e? Superstarul are 58 de ani

Olivier Martinez a fost surprins în timpul unei plimbări în Los Angeles și pare foarte schimbat. În vârstă de 58 de ani, actorul francez este în plin proces pentru custodia copilului său cu fosta soție, Halle Berry.

Olivier Martinez, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles

Olivier și Halle Berry au finalizat divorțul în vara anului trecut și au împreună un fiu, Maceo-Robert Martinez, în vârstă de 11 ani.

Deși în tinerețe era unul dintre cei mai șarmanți actori de la Hollywood și fanii îl știu pe Olivier ca pe un bărbat mereu elegant și fermecător în aparițiile publice, de data aceasta arăta foarte schimbat fizic. Cu părul grizonat, tuns scurt, tras la față, astupându-și privirea cu o pereche de ochelari de soare și în haine casual sport, Olivier Martinez a trecut neobservat în plimbarea lui pe străzile din Los Angeles.

Recent, fosta lui soție, Halle Barry, a susținut că a cheltuit 200.000 de dolari încercând să „lucreze” cu Olivier pentru a obține un acord comun pentru creșterea fiului lor, conform unor noi documente judecătorești.

Halle Berry se luptă cu Olivier Martinez pentru custodia copilului

Halle s-a căsătorit cu Olivier în 2013 – în același an în care a venit pe lume Maceo – și s-au despărțit în 2016. Divorțul lor a fost finalizat șapte ani mai târziu, în august 2023, cuplul fiind implicat de atunci într-un proces dificil de custodie.

În documentele obținute de Us Weekly, Halle susține că a cheltuit peste 200.000 de dolari în taxe legale, inclusiv contribuția „voluntară” cu 80.000 de dolari la cheltuielile legale ale lui Olivier.

Ea spune că Olivier se întreține singur cu ajutorul banilor ei pe care îi dă pentru creșterea copilului, așa că „trebuie să meargă la muncă”. Potrivit declarațiilor lui halle Berry, olivier s-a opus plății pentru o vizită la domiciliu a terapeutului lor în timpul liber al lui Halle. Ea susține că Olivier a „întârziat” terapia de co-parenting prevăzută de instanță.

„Am făcut tot posibilul pentru a lucra cu Olivier, pentru a comunica cu el și pentru a-l implica în procesul de luare a deciziilor privind fiul nostru [Maceo] într-un mod amiabil. Olivier a refuzat să fie co-părinte și să comunice cu mine într-un mod centrat pe copil; a fost opozițional și neclintit în toate problemele majore legate de Maceo” – a declarat actrița pentru sursele judecătorești, citată de Daily Mail.

Mai multe mesaje text dintre cei doi au fost, de asemenea, incluse în documentele juridice, Berry scriindu-i lui Martinez: „Îmi pare foarte rău că suntem în dezacord. Aveam speranțe mai bune pentru noi. Întotdeauna am sperat că ne descurcăm mai bine pentru Maceo și să lucrăm împreună, așa cum am făcut înainte de Van [Hunt, partenerul ei. Totul s-a dus la naiba de atunci. Obișnuiam să ne înțelegem de dragul băiatului, acum nici nu vrei să mai încerci, iar eu am încercat, Olivier… știi că am încercat.

Totuși, rămâi pur și simplu furios și nu știu sigur de ce. Trebuie să lăsăm toată această furie și să facem mai bine. Maceo merită asta. M-am săturat să fiu numit mincinoasă, m-am săturat să mă lupt cu tine și renunț. Dacă vrei să păstrezi această negativitate, asta ține de tine, dar nu vreau nicio parte din ea… Cu toate acestea, trebuie să facem față împreună, nu să ne luptăm. Este doar părerea mea, dar tu vei face alegerea ta.”

Iar Olivier a răspuns: „Singurul mod de a lucra împreună este să lucrezi în felul tău. Astfel de lucruri nu se lucrează împreună. Tu joci murdar pentru că niciodată nu l-ai pus pe Maceo pe primul loc, dar karma vine, fără griji.”

Halle a cerut luna trecută custodia exclusivă a lui Maceo. Actrița susține că fiul ei se luptă la școală și că este „în urmă” cu studiile, adăugând că a fost diagnosticat cu ADHD și dislexie ușoară.

