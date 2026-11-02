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Viorica de la Clejani a transmis un mesaj public fiului său, Fulgy, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Gestul vine în contextul în care relația dintre cei doi a fost marcată în ultimii ani de tensiuni, conflicte expuse public și probleme de natură legală.

Mesajul transmis de Viorica de la Clejani pentru Fulgy

Deși conștientă de dorința tânărului de a păstra distanța față de rețelele de socializare, Viorica de la Clejani nu a putut lăsa această zi specială să treacă neobservată. Cu inima deschisă, cântăreața a ținut să-i transmită public gândurile sale, fiului ei.

„Știu că nu vrei să te postez… dar te iubesc necondiționat și vreau să-ți spun din sufletul meu de mamă… La mulți ani și multă sănătate, fiul meu! Dumnezeu să te binecuvânteze și să te protejeze de tot ce e rău”, a scris vedeta în mediul online.

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Fulgy vrea să se mute peste Ocean

În prezent, Fulgy a declarat că a încheiat perioada petrecută în Dubai, unde afirmă că a finalizat studiile universitare, și că vizează stabilirea în Statele Unite ale Americii.

„Am terminat cu Dubaiul. Consider că mi-am terminat misiunea, am încheiat în forță. Am absolvit facultatea cu high distinction și aștept să îmi rezolv și eu problemele pe care le mai am cu legea și visul meu e să merg în America, să fac acolo treabă. Eu cred că acolo mi-e mie locul, acolo se întâmplă magie”, a afirmat acesta, potrivit Spynews.

Pentru a-și putea continua planurile profesionale în străinătate, acesta a menționat că trebuie să soluționeze litigiile pe care le are pe rol cu autoritățile.

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Tensiunile din trecut dintre Fulgy și mama sa, Viorica de la Clejani

Relația dintre membrii familiei Clejani a fost expusă intens în spațiul public, pe fondul unor episoade controversate. În aparițiile sale live pe rețelele sociale, Fulgy a lansat o serie de acuzații și jigniri la adresa părinților săi, în special a mamei sale.

Printre altele, tânărul a făcut comentarii denigratoare la adresa nivelului de educație și a comportamentului Vioricăi de la Clejani, susținând totodată că părinții încearcă să-l controleze și declarând că intenționează să întrerupă orice legătură cu familia.

La aceste tensiuni s-au adăugat și problemele de ordin juridic ale lui Fulgy, perchezițiile autorităților și internarea sa la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Ulterior acestor momente, părinții săi l-au reintegrat în activitatea lor artistică, reluând colaborările la evenimente.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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