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Viorica de la Clejani a transmis un mesaj public fiului său, Fulgy, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Gestul vine în contextul în care relația dintre cei doi a fost marcată în ultimii ani de tensiuni, conflicte expuse public și probleme de natură legală.
Mesajul transmis de Viorica de la Clejani pentru Fulgy
Deși conștientă de dorința tânărului de a păstra distanța față de rețelele de socializare, Viorica de la Clejani nu a putut lăsa această zi specială să treacă neobservată. Cu inima deschisă, cântăreața a ținut să-i transmită public gândurile sale, fiului ei.
„Știu că nu vrei să te postez… dar te iubesc necondiționat și vreau să-ți spun din sufletul meu de mamă… La mulți ani și multă sănătate, fiul meu! Dumnezeu să te binecuvânteze și să te protejeze de tot ce e rău”, a scris vedeta în mediul online.
„Am terminat cu Dubaiul. Consider că mi-am terminat misiunea, am încheiat în forță. Am absolvit facultatea cu high distinction și aștept să îmi rezolv și eu problemele pe care le mai am cu legea și visul meu e să merg în America, să fac acolo treabă. Eu cred că acolo mi-e mie locul, acolo se întâmplă magie”, a afirmat acesta, potrivit Spynews.
Pentru a-și putea continua planurile profesionale în străinătate, acesta a menționat că trebuie să soluționeze litigiile pe care le are pe rol cu autoritățile.
Tensiunile din trecut dintre Fulgy și mama sa, Viorica de la Clejani
Relația dintre membrii familiei Clejani a fost expusă intens în spațiul public, pe fondul unor episoade controversate. În aparițiile sale live pe rețelele sociale, Fulgy a lansat o serie de acuzații și jigniri la adresa părinților săi, în special a mamei sale.
Printre altele, tânărul a făcut comentarii denigratoare la adresa nivelului de educație și a comportamentului Vioricăi de la Clejani, susținând totodată că părinții încearcă să-l controleze și declarând că intenționează să întrerupă orice legătură cu familia.
La aceste tensiuni s-au adăugat și problemele de ordin juridic ale lui Fulgy, perchezițiile autorităților și internarea sa la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Ulterior acestor momente, părinții săi l-au reintegrat în activitatea lor artistică, reluând colaborările la evenimente.
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