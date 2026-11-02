Ionuț Chirilă se teme că fratele său ar putea fi înlăturat de la Vocea României: „Ar trebui să piardă”. Antrenorul a dezvăluit salariul lui Tudor Chirilă

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Relația dintre frații Chirilă este marcată de susținere reciprocă și umor autentic. Prezent în tribune la meciul dintre Steaua și CS Dinamo pentru a-și încuraja fratele, Tudor Chirilă a devenit involuntar subiectul unor declarații savuroase făcute de tehnicianul dinamovist la finalul partidei.

Ionuț Chirilă, despre parcursul fratelui său, Tudor Chirilă, la Vocea României

Ionuț Chirilă a profitat de moment pentru a lăuda parcursul impresionant al artistului la Vocea României, competiție difuzată de Pro TV pe care Tudor a câștigat-o de nu mai puțin de opt ori alături de concurenții din echipa sa.

În stilul său direct și plin de ironie, antrenorul a glumit pe seama succesului repetat al solistului de la Vama, sugerând că dominația lui ar putea începe să deranjeze.

„Cum să nu mă bucur? E un campion. E Real Madrid la «Vocea României». A câștigat de opt ori. Dacă mai câștigă și anul acesta, îmi e frică că o să închidă sau îl dau afară”, a declarat Ionuț Chirilă, potrivit Prosport.

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Antrenorul, despre Smiley și Horia Brenciu

Fostul antrenor din Liga 1 nu s-a oprit aici și a continuat comentariile amuzante legate de miza financiară a show-ului și de colegii de platou ai fratelui său. Ionuț Chirilă, consideră, în glumă, că Tudor Chirilă ar trebui să le mai acorde șanse și celorlalți jurați. Acesta a dezvăluit, fără să vrea, și salariul pe care Tudor Chirilă îl are la Pro TV.

„Ar trebui să piardă anul ăsta, să nu piardă ăia 100.000 de euro sau cât ia. E prea de tot. O să intre Smiley și cu Brenciu într-o criză de asta”, a mai spus el.

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În ceea ce privește prezența pe stadion a lui Tudor Chirilă, Ionuț Chirilă a spus că acest lucru nu se întâmplă des.

„(Vine des la meci?) Nu. Nu vine. Azi era un meci special. El e dinamovist. A venit să își susțină fratele, alături de cei care au venit să susțină echipa, toate legendele noastre”, a adăugat tehnicianul.

În timp ce Tudor Chirilă continuă să fie una dintre cele mai puternice figuri din show-ul de talente de la Pro TV, Ionuț Chirilă încearcă să gestioneze provocările sportive de pe banca tehnică a celor de la CS Dinamo, luptând pentru puncte în eșalonul secund al fotbalului românesc.

Sursă foto: Hepta, Facebook

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