  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Pavel Bartoș, dezvăluiri despre Vocea României și rolul de tată. Ce lecție prețioasă i-a învățat pe cei trei copii: „Foarte important” / Exclusiv

Pavel Bartoș, dezvăluiri despre Vocea României și rolul de tată. Ce lecție prețioasă i-a învățat pe cei trei copii: „Foarte important” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pavel Bartoș a revenit în fața telespectatorilor cu un nou sezon „Vocea României”, care promite un spectacol pe măsura așteptărilor: voci puternice, concurenți surprinzători și, bineînțeles, dueluri savuroase între antrenori. După 14 ani de „Vocea României”, Pavel spune că este în continuare uimit de talentul noilor generații și recunoaște că se bucură că rolul lui nu este să aleagă vocile, ci să fie martor la toate momentele spectaculoase din culisele competiției. Cu umorul care îl caracterizează, actorul a vorbit despre calitățile și micile „defecte” ale lui Smiley, Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes și Tudor Chirilă.

Pavel Bartoș, dezvăluiri despre Vocea României și rolul de tată

Dincolo de televiziune și proiectele sale profesionale, Pavel Bartoș vorbește cu aceeași sinceritate despre rolul de tată, despre vacanțele petrecute alături de copii și despre lecțiile pe care le-a învățat de la ei. Actorul pregătește, alături de Smiley, și lansarea comediei „Vacanță all-inclusive”, un proiect în care spune că cei doi au investit multă energie și curaj. În interviul de mai jos, Pavel Bartoș povestește despre noul sezon „Vocea României”, familie, prietenii, film, dar și despre unul dintre cele mai absurde zvonuri care au apărut vreodată despre el.

Ce ne poți spune despre noul sezon „Vocea României”?

Că va fi așa cum v-ați așteptat să fie, adică demențial, cu voci foarte, foarte bune. Sunt surprins cum, după atâția ani, 14 ani, tot apar voci. Simt că se schimbă generațiile și atunci cei care s-au născut cu „Vocea României” acum vin să-și demonstreze talentul. Dar sunt surprins de cât de bune sunt majoritatea vocilor. Adică e greu de ales. De-aia mă bucur că nu sunt antrenor, ci sunt prezentator.

Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Recomandarea zilei

Calități și defecte ale antrenorilor

Apropo de antrenori, spune-mi o calitate și un defect pentru fiecare dintre antrenori, începând cu Smiley.

La el nu poți să te oprești la o calitate. În primul rând, marea lui calitate este bunul-simț, profesionalismul. Defectul lui, poate singurul lui defect, este că este prieten cu mine. (râde)

Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Recomandarea zilei

Horia Brenciu, marea lui calitate este că este prieten cu mine, iar defectul lui este că… cum să zic eu… că vrea să fie prieten și cu Tudor Chirilă. Așa.

Theo Rose e minunată, e naturală. Mă regăsesc în Theo Rose pentru că este la fel de naturală, dezinvoltă. Iubesc oamenii naturali. Și este o voce, mamă, ce voce! Da, este una dintre vocile României. Și defecte, na, nu poți să spui că e un defect că ești prieten cu Horia Brenciu. (râde)

Irina Rimes. Perseverență, voință, profesionalism. O admir, e o sticluță mică cu esența atât de tare. Bravo ei! Nu, nu. Defect este că poartă prea mulți clăpari ăia. Mă rog. Atâta e. Nu, singurul ei defect e că pune, cum se zice la noi, pune botul la răutățile lui Tudor Chirilă.

Tudor, măi, profesionist, citit, bun actor, iar defectul lui este că se ia prea în serios câteodată.

Citește și: Cum gestionează Gina Pistol și Smiley momentele în care au opinii diferite în ceea ce o privește pe fiica lor, Josephine: „Copiii au nevoie de un ghid sănătos. Mă refer la reguli” / Exclusiv

Ce fel de tată este Pavel Bartoș

Tocmai s-a terminat vara. Care este una dintre cele mai frumoase amintiri cu care ai rămas după această vară?

Toate vacanțele în care sunt cu copiii mei sunt amintirile cele mai frumoase. Adică rămân cu ele și mă bucur că-mi creez amintiri cu copiii mei. Cresc atât de repede și cumva mă bucur și vreau să mă bucur cât mai mult. Și faptul că ne avem cumva și că mergem.

Ce fel de tată ești? Mai strict? Mai relaxat?

Încerc să fiu tatăl cel mai bun. Am momente și momente. Dar încerc să fiu un tată răbdător. Adică răbdarea la părinți este o calitate. Dar o înveți în timp. Nu poți din prima. Pot să zic că acum sunt un tată mult mai bun decât eram acum 10 ani. Am mai multă experiență. Încerc să fiu tatăl… Nu neapărat perfect. E ușor să zici perfect. Încerc să fiu tatăl cel mai bun pentru copiii mei. Atâta tot.

Ce ți-ai dori să învețe copiii tăi de la tine, dacă ar fi așa o lecție, cea mai importantă?

Că nimic nu li se cuvine. Că pentru tot trebuie să muncești, trebuie să demonstrezi și să-i respecți pe cei din jurul tău. Foarte important.

Și de la ei ce ai învățat?

Am învățat că nu trebuie să mă iau atât de tare în serios, că viața e mult mai simplă, contează mult mai mult să ne avem decât să avem.

Filmul „Vacanță all-inclusive”

Tu și Smiley, jucați într-un nou film care o să apară în curând. Spune-mi câteva cuvinte despre el.

„Vacanță all-inclusive”, din 6 noiembrie, e o comedie extraordinară, e o comedie la care am muncit și am gândit-o cu Smiley demult și ne-a ieșit filmul perfect. Noi suntem atât de mulțumiți și cel mai mult mă bucur că Smiley, care nu este actor de meserie, este cel mai încântat de cum joacă, adică e foarte greu să fii încântat de cum joci, și o să aveți în jocul lui Smiley și în Smiley o revelație ca actor. Deci este minunat.

Și toți, echipă, regizori, producători, mă bucur că ne-am parteneriat într-o casă de producție și eu, și Smiley, și Cristian Hordilă, cel de-al treilea partener al nostru. Adică, măi, mă bucur că, în sfârșit, îndrăznim. Îndrăznim și îndrăznim din ce în ce mai mult și sunt atât de convins că o să placă filmul ăsta tuturor, pentru că, iarăși, este pentru toți, pentru toată familia.

Citește și: Anghel Damian, despre relația cu Theo Rose și fiul lor: „Avem un pact. Opiniile diferite trebuie reglate, dar niciodată în fața copilului” / Exclusiv

Cel mai nebunesc zvon despre el

Care este cel mai nebunesc zvon pe care l-ai auzit vreodată despre tine?

A fost odată o știre foarte ciudată. M-a sunat PR-ul de la Pro TV: Pavel, ai făcut tu scandal într-un taxi că a trebuit să așteptăm frig? Zic n-am făcut. Păi vezi că o să apară o știre despre tine că ai făcut scandal într-un taxi. Și era și soția și am zis, măi, eu când sunt cu soția, ea nu bea deloc și atunci mergem cu mașina. Adică n-a fost să fie așa. Ba da, Pavel, ai făcut. Ai zis și nu uitați că eu sunt Pavel Bartoș. Bă, nu se poate așa ceva.

Și după, la vreo lună de zile, apăruse știrea, nu era adevărată deloc, dar mă duc într-un turneu în care era și Teatrul de Comedie și acolo era Vizante. Și, la un moment dat, după o oră de petrecut, a spart el un pahar și zice „A, nu-i nicio problemă, și nu uitați, sunt Pavel Bartoș.” Și am zis, fii atent, Vizante, acu’ o lună, ai făcut tu scandal cumva într-un taxi? Da, i-am zis, dar m-a făcut să aștept 10 minute, era un frig de nu mai puteam. Și i-ai lăsat doar 2 lei? Păi da, era 10 lei cursa. Cât să-i las?

Și am zis, mă, din cauza ta a apărut știre că eu am făcut scandal. Deci cam asta a fost una dintre cele mai nebunești. Dar o chestie în care nu înțelegeam de ce apare o știre în care chiar nu-i… nici măcar un sâmbure de… faptă.

Ce mesaj ai pentru telespectatorii „Vocea României”?

Măi, în primul rând, să se bucure unii de alții și, ca după aia, bucurându-se unii de alții, să se bucure de noi. Și cu noi. Că cred că asta e cel mai important, să-și dea timp lor. Și dacă își vor da timp lor, sigur noi vom fi în preferințele lor.

Foto: Captură video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
O femeie a furat lozuri răzuibile în valoare de 3000 de euro de la un magazin și a vrut să încaseze 21 de câștiguri la altul
O femeie a furat lozuri răzuibile în valoare de 3000 de euro de la un magazin și a vrut să încaseze 21 de câștiguri la altul
GSP.ro
Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea » Primele imagini de la cununia civilă a atacantului Generației de Aur
Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea » Primele imagini de la cununia civilă a atacantului Generației de Aur
Click.ro
„Mi-e și rușine să vă povestesc”. Raluka, victima unei înșelătorii. Cum au reușit să o păcălească pe artistă
„Mi-e și rușine să vă povestesc”. Raluka, victima unei înșelătorii. Cum au reușit să o păcălească pe artistă
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Zodia de bărbat care spune ADIO până la finalul anului! El este cel care alege divorțul și nu se mai întoarce din drum
Zodia de bărbat care spune ADIO până la finalul anului! El este cel care alege divorțul și nu se mai întoarce din drum
Citește și...
Top 10 recorduri sportive despre care se spune că e imposibil să fie doborâte
Greșeli de limba română pe care le facem fără să ne dăm seama. Formele corecte, explicate prin exemple
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce se ascunde în spatele produselor „de la sibieni”
Aylin Cadîr, dezvăluiri rare despre băieții săi. "Pavel e muzician și are deja un album. Amza zice că vrea să fie avocat!" Cum a schimbat-o rolul de mamă
Mihaela Bilic a terminat construcția casei din pădure. Cum arată locul de poveste al nutriționistului, de pe Valea Prahovei
Neti Sandu, dezvăluiri rare despre nepoata ei, Alice Kapelovies. "Facem aceleași lucruri, ne îmbrăcăm la fel!"
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Cum arată casa rustică din Maramureș a Laurei Cosoi. A primit-o în dar de la soțul ei. Zici că ești în Rai aici: Avem de toate, verdeață, grădină, livadă. Peisajul e mirific / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Aylin Cadîr, dezvăluiri rare despre băieții săi. "Pavel e muzician și are deja un album. Amza zice că vrea să fie avocat!" Cum a schimbat-o rolul de mamă
Aylin Cadîr, dezvăluiri rare despre băieții săi. "Pavel e muzician și are deja un album. Amza zice că vrea să fie avocat!" Cum a schimbat-o rolul de mamă
Mihaela Bilic a terminat construcția casei din pădure. Cum arată locul de poveste al nutriționistului, de pe Valea Prahovei
Mihaela Bilic a terminat construcția casei din pădure. Cum arată locul de poveste al nutriționistului, de pe Valea Prahovei
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Florin Răducioiu s-a căsătorit la 56 de ani. Primele imagini cu el și Andreea în ziua cununiei. Cum a arătat mireasa
Florin Răducioiu s-a căsătorit la 56 de ani. Primele imagini cu el și Andreea în ziua cununiei. Cum a arătat mireasa
Horoscop 4 octombrie 2026. Val de noroc și împliniri. O zodie se bucură de generozitatea astrelor. Universul îi deschide toate ușile
Horoscop 4 octombrie 2026. Val de noroc și împliniri. O zodie se bucură de generozitatea astrelor. Universul îi deschide toate ușile
Neti Sandu, dezvăluiri rare despre nepoata ei, Alice Kapelovies. "Facem aceleași lucruri, ne îmbrăcăm la fel!"
Neti Sandu, dezvăluiri rare despre nepoata ei, Alice Kapelovies. "Facem aceleași lucruri, ne îmbrăcăm la fel!"
Oase, primele declarații despre copil. El și Maria Pitică se pregătesc de nuntă
Oase, primele declarații despre copil. El și Maria Pitică se pregătesc de nuntă
Denise Rifai, primele declarații despre noua emisiune: „O să fie cu mine în prim-plan”
Denise Rifai, primele declarații despre noua emisiune: „O să fie cu mine în prim-plan”
Observator News
"Cum îi făceau bunicii noştri odată". Reacția unui degustător după ce a încercat cârnații din topor din Vâlcea
"Cum îi făceau bunicii noştri odată". Reacția unui degustător după ce a încercat cârnații din topor din Vâlcea
Libertatea pentru Femei
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce imagini! E BREAKING în lumea mondenă de câteva minute! Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au întâlnit, iar locul ales i-a lăsat MASCĂ pe toți. Da, cei doi tocmai s-au...
Ce imagini! E BREAKING în lumea mondenă de câteva minute! Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au întâlnit, iar locul ales i-a lăsat MASCĂ pe toți. Da, cei doi tocmai s-au...
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
Redactia.ro
Zodia de bărbat care spune ADIO până la finalul anului! El este cel care alege divorțul și nu se mai întoarce din drum
Zodia de bărbat care spune ADIO până la finalul anului! El este cel care alege divorțul și nu se mai întoarce din drum
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Unde mergi cu copiii când plouă. 7 destinații spectaculoase pentru un weekend de toamnă
Unde mergi cu copiii când plouă. 7 destinații spectaculoase pentru un weekend de toamnă
Zodia care dă lovitura la bani până la finalul lui 2026. Mihai Voropchievici anunță o perioadă spectaculoasă
Zodia care dă lovitura la bani până la finalul lui 2026. Mihai Voropchievici anunță o perioadă spectaculoasă
Ce se întâmplă dacă torni oțet în toaletă o dată pe săptămână. Motivul pentru care acest truc a devenit atât de popular
Ce se întâmplă dacă torni oțet în toaletă o dată pe săptămână. Motivul pentru care acest truc a devenit atât de popular
Doctor: Acest fruct subțiază sângele și combate colesterolul, consumați-l de 2 ori pe săptămână
Doctor: Acest fruct subțiază sângele și combate colesterolul, consumați-l de 2 ori pe săptămână
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
E de nerecunoscut! Claudia Ion de la «Insula Iubirii», complet schimbată înainte de operațiile estetice [15 FOTO]
E de nerecunoscut! Claudia Ion de la «Insula Iubirii», complet schimbată înainte de operațiile estetice [15 FOTO]
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
CSID.ro
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații
Libertatea
Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău. Ce a cerut bărbatul în instanță
Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău. Ce a cerut bărbatul în instanță
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Turiștii din UE și Marea Britanie vor putea călători cu două bagaje de mână gratuite. Regulile pentru zborurile europene se schimbă din 2027
Turiștii din UE și Marea Britanie vor putea călători cu două bagaje de mână gratuite. Regulile pentru zborurile europene se schimbă din 2027
Cum arată cea mai scumpă găină din lume,„Lamborghini-ul păsărilor de curte”. Prețul ajunge și la 5.000 de dolari
Cum arată cea mai scumpă găină din lume,„Lamborghini-ul păsărilor de curte”. Prețul ajunge și la 5.000 de dolari
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton