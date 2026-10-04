Pavel Bartoș, dezvăluiri despre Vocea României și rolul de tată. Ce lecție prețioasă i-a învățat pe cei trei copii: „Foarte important” / Exclusiv

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Pavel Bartoș a revenit în fața telespectatorilor cu un nou sezon „Vocea României”, care promite un spectacol pe măsura așteptărilor: voci puternice, concurenți surprinzători și, bineînțeles, dueluri savuroase între antrenori. După 14 ani de „Vocea României”, Pavel spune că este în continuare uimit de talentul noilor generații și recunoaște că se bucură că rolul lui nu este să aleagă vocile, ci să fie martor la toate momentele spectaculoase din culisele competiției. Cu umorul care îl caracterizează, actorul a vorbit despre calitățile și micile „defecte” ale lui Smiley, Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes și Tudor Chirilă.

Pavel Bartoș, dezvăluiri despre Vocea României și rolul de tată

Dincolo de televiziune și proiectele sale profesionale, Pavel Bartoș vorbește cu aceeași sinceritate despre rolul de tată, despre vacanțele petrecute alături de copii și despre lecțiile pe care le-a învățat de la ei. Actorul pregătește, alături de Smiley, și lansarea comediei „Vacanță all-inclusive”, un proiect în care spune că cei doi au investit multă energie și curaj. În interviul de mai jos, Pavel Bartoș povestește despre noul sezon „Vocea României”, familie, prietenii, film, dar și despre unul dintre cele mai absurde zvonuri care au apărut vreodată despre el.

Ce ne poți spune despre noul sezon „Vocea României”?

Că va fi așa cum v-ați așteptat să fie, adică demențial, cu voci foarte, foarte bune. Sunt surprins cum, după atâția ani, 14 ani, tot apar voci. Simt că se schimbă generațiile și atunci cei care s-au născut cu „Vocea României” acum vin să-și demonstreze talentul. Dar sunt surprins de cât de bune sunt majoritatea vocilor. Adică e greu de ales. De-aia mă bucur că nu sunt antrenor, ci sunt prezentator.

Calități și defecte ale antrenorilor

Apropo de antrenori, spune-mi o calitate și un defect pentru fiecare dintre antrenori, începând cu Smiley.

La el nu poți să te oprești la o calitate. În primul rând, marea lui calitate este bunul-simț, profesionalismul. Defectul lui, poate singurul lui defect, este că este prieten cu mine. (râde)

Horia Brenciu, marea lui calitate este că este prieten cu mine, iar defectul lui este că… cum să zic eu… că vrea să fie prieten și cu Tudor Chirilă. Așa.

Theo Rose e minunată, e naturală. Mă regăsesc în Theo Rose pentru că este la fel de naturală, dezinvoltă. Iubesc oamenii naturali. Și este o voce, mamă, ce voce! Da, este una dintre vocile României. Și defecte, na, nu poți să spui că e un defect că ești prieten cu Horia Brenciu. (râde)

Irina Rimes. Perseverență, voință, profesionalism. O admir, e o sticluță mică cu esența atât de tare. Bravo ei! Nu, nu. Defect este că poartă prea mulți clăpari ăia. Mă rog. Atâta e. Nu, singurul ei defect e că pune, cum se zice la noi, pune botul la răutățile lui Tudor Chirilă.

Tudor, măi, profesionist, citit, bun actor, iar defectul lui este că se ia prea în serios câteodată.

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Ce fel de tată este Pavel Bartoș

Tocmai s-a terminat vara. Care este una dintre cele mai frumoase amintiri cu care ai rămas după această vară?

Toate vacanțele în care sunt cu copiii mei sunt amintirile cele mai frumoase. Adică rămân cu ele și mă bucur că-mi creez amintiri cu copiii mei. Cresc atât de repede și cumva mă bucur și vreau să mă bucur cât mai mult. Și faptul că ne avem cumva și că mergem.

Ce fel de tată ești? Mai strict? Mai relaxat?

Încerc să fiu tatăl cel mai bun. Am momente și momente. Dar încerc să fiu un tată răbdător. Adică răbdarea la părinți este o calitate. Dar o înveți în timp. Nu poți din prima. Pot să zic că acum sunt un tată mult mai bun decât eram acum 10 ani. Am mai multă experiență. Încerc să fiu tatăl… Nu neapărat perfect. E ușor să zici perfect. Încerc să fiu tatăl cel mai bun pentru copiii mei. Atâta tot.

Ce ți-ai dori să învețe copiii tăi de la tine, dacă ar fi așa o lecție, cea mai importantă?

Că nimic nu li se cuvine. Că pentru tot trebuie să muncești, trebuie să demonstrezi și să-i respecți pe cei din jurul tău. Foarte important.

Și de la ei ce ai învățat?

Am învățat că nu trebuie să mă iau atât de tare în serios, că viața e mult mai simplă, contează mult mai mult să ne avem decât să avem.

Filmul „Vacanță all-inclusive”

Tu și Smiley, jucați într-un nou film care o să apară în curând. Spune-mi câteva cuvinte despre el.

„Vacanță all-inclusive”, din 6 noiembrie, e o comedie extraordinară, e o comedie la care am muncit și am gândit-o cu Smiley demult și ne-a ieșit filmul perfect. Noi suntem atât de mulțumiți și cel mai mult mă bucur că Smiley, care nu este actor de meserie, este cel mai încântat de cum joacă, adică e foarte greu să fii încântat de cum joci, și o să aveți în jocul lui Smiley și în Smiley o revelație ca actor. Deci este minunat.

Și toți, echipă, regizori, producători, mă bucur că ne-am parteneriat într-o casă de producție și eu, și Smiley, și Cristian Hordilă, cel de-al treilea partener al nostru. Adică, măi, mă bucur că, în sfârșit, îndrăznim. Îndrăznim și îndrăznim din ce în ce mai mult și sunt atât de convins că o să placă filmul ăsta tuturor, pentru că, iarăși, este pentru toți, pentru toată familia.

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Cel mai nebunesc zvon despre el

Care este cel mai nebunesc zvon pe care l-ai auzit vreodată despre tine?

A fost odată o știre foarte ciudată. M-a sunat PR-ul de la Pro TV: Pavel, ai făcut tu scandal într-un taxi că a trebuit să așteptăm frig? Zic n-am făcut. Păi vezi că o să apară o știre despre tine că ai făcut scandal într-un taxi. Și era și soția și am zis, măi, eu când sunt cu soția, ea nu bea deloc și atunci mergem cu mașina. Adică n-a fost să fie așa. Ba da, Pavel, ai făcut. Ai zis și nu uitați că eu sunt Pavel Bartoș. Bă, nu se poate așa ceva.

Și după, la vreo lună de zile, apăruse știrea, nu era adevărată deloc, dar mă duc într-un turneu în care era și Teatrul de Comedie și acolo era Vizante. Și, la un moment dat, după o oră de petrecut, a spart el un pahar și zice „A, nu-i nicio problemă, și nu uitați, sunt Pavel Bartoș.” Și am zis, fii atent, Vizante, acu’ o lună, ai făcut tu scandal cumva într-un taxi? Da, i-am zis, dar m-a făcut să aștept 10 minute, era un frig de nu mai puteam. Și i-ai lăsat doar 2 lei? Păi da, era 10 lei cursa. Cât să-i las?

Și am zis, mă, din cauza ta a apărut știre că eu am făcut scandal. Deci cam asta a fost una dintre cele mai nebunești. Dar o chestie în care nu înțelegeam de ce apare o știre în care chiar nu-i… nici măcar un sâmbure de… faptă.

Ce mesaj ai pentru telespectatorii „Vocea României”?

Măi, în primul rând, să se bucure unii de alții și, ca după aia, bucurându-se unii de alții, să se bucure de noi. Și cu noi. Că cred că asta e cel mai important, să-și dea timp lor. Și dacă își vor da timp lor, sigur noi vom fi în preferințele lor.

Foto: Captură video

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