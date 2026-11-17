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Prietenia de peste trei decenii dintre Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu trece printr-un nou moment dificil. Deși cei doi s-au împăcat în această vară, neînțelegerile au reînceput după ce designerul a făcut câteva remarci legate de spațiul în care Brigitte și-a prezentat colecția de haine în Capitală.

Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu, la cuțite din nou

Cătălin Botezatu a vorbit în termeni ironici despre evenimentul organizat de Brigitte Pastramă și despre activitatea ei din domeniul modei.

„Eu n-am avut niciodată nimic cu ea. Ea face ce vrea! Am auzit că face o prezentare astăzi acolo, la angrourile alea… La Sam Textiles, acolo în zona aia, la Dragonul Roșu! Acum, ce să zic… No offense, dar să faci prezentare la Dragonul Roșu?! Chiar dacă ai magazin, și să ai magazin în Dragonul Roșu… No offense, nu comentez, nu sunt rău, fiecare face unde poate. Îi urez succes, vânzare bună cu rochiile pe care le are la vânzare și la închiriat, din toate colțurile lumii și inclusiv cele pe care le face în atelier! N-am nimic cu ea! A fost manechin, s-a îmbrăcat de la mine. E o fată ok, încearcă să facă și ea un bănuț…”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru Spynews.ro.

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„E un prost neinformat!”

Afirmațiile lui Botezatu au deranjat-o profund pe Brigitte Pastramă. Aceasta a respins legătura cu Dragonul Roșu și a explicat că spațiile pe care le deține se află într-o altă zonă comercială, dedicată materialelor premium.

„Botezatu a zis că am showroom la Dragon, dar eu nu am avut niciodată în acel complex și nici în apropierea lui. E un prost neinformat! Nu am showroom și nici n-am făcut niciodată prezentare la Dragon. Eu am două magazine în Smart Textill zona Luxury, unde am broderii de lux și chantilly. E cu totul în altă parte. Sunt broderii de lux, un metru de broderie depășește 100 de euro/m, ajunge și la 220 de euro/m. E cea mai luxoasă și scumpă zonă acolo”, a afirmat Brigitte Pastramă, potrivit Click!.

Hotărâtă să pună capăt acestor discuții, vedeta a deschis trei procese împotriva persoanelor care i-au afectat imaginea brandului și solicită despăgubiri de peste 100.000 de euro.

Tensiunile dintre cei doi nu sunt o noutate. În vara acestui an, un alt schimb de replici a pornit după ce Botezatu a criticat persoanele publice care aduc haine din Dubai și le vând drept creații originale. Brigitte a susținut atunci că designerul i-a afectat afacerea și l-a acuzat că a intervenit la un festival de modă din Emirate pentru a o lăsa fără un trofeu.

Relația părea că a revenit la normal în luna iulie, când au apărut împreună la un eveniment. La acel moment, Cătălin Botezatu a explicat simplu divergențele dintre ei: „Noi nu ne-am certat! Ne mai ia nebunia pe amândoi din când în când”.

Foto: Instagram

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