Cine este Daniel Bota, ginerele lui Ilie Bolojan. Cum a cunoscut-o pe Lucia Maria Bolojan și cu ce se ocupă

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Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, Lucia Maria, s-a căsătorit la Oradea cu Daniel Bota. Cei doi formează un cuplu discret de mai mult timp după ce s-au cunoscut la liceu.

Cine este Daniel Bota

Daniel Bota are 34 de ani și este originar din zona Munților Apuseni. În trecut, el a jucat fotbal pentru FC Bihor, numele său figurând pe lista clubului în vara anului 2013, pe când echipa evolua în Liga a II-a. După ce a renunțat la sport, Bota s-a orientat către mediul de afaceri și a ales să stea departe de reflectoare și de politică.

Lucia Maria Bolojan este arhitect

Lucia Maria Bolojan are 30 de ani și este arhitect. A absolvit Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea și a continuat studiile la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara. În plan profesional, a colaborat cu birouri de renume, cum este ARHIMAR din Cluj-Napoca, implicându-se în proiecte externe pentru țări din Europa, Israel și Asia de Est, dar derulează și lucrări independente în județul Bihor.

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Nunta fiicei lui Ilie Bolojan, la Oradea

Cununia civilă a fost oficiată de primarul Oradiei, Florin Birta. După formalități, alaiul a mers pe jos spre Biserica cu Lună pentru cununia religioasă, iar petrecerea s-a desfășurat la Palazzo Grand Hall.

La eveniment au fost prezenți apropiații familiei, mama miresei, Florentina Bolojan, precum și Ilie Bolojan alături de soția sa, Ioana Fâșie. De asemenea, au venit și colegi de partid, printre care europarlamentarul Dan Motreanu, primarul Capitalei Ciprian Ciucu, Mihai Jurca și primarul din Aleșd, Ioan Todoca.

„Pentru mine e o zi de mare bucurie”

Cu această ocazie, Ilie Bolojan a oferit o scurtă declarație: „Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și și pentru mine e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici”.

Foto: Ebihoreanul.ro

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