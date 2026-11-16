Valerie Lungu nu vrea să își boteze copilul. Ce decizie au luat influencerița și Alex Gîlcă înainte de cununia religioasă: „Nu vă așteptați la chestia asta”

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit civil în urmă cu două săptămâni, iar acum sunt nerăbdători să își întemeieze o familie. Însă, deși încă nu este însărcinată, influencerița a dezvăluit că atunci când va sosi momentul, nu își va boteza copilul. Mai mult, foștii finaliști de la Asia Express au luat o decizie importantă înaintea cununiei religioase.

Valerie Lungu nu vrea să își boteze copilul

Valerie Lungu și Alex Gâlcă au devenit soț și soție în urmă cu câteva săptămâni, când s-au cununat civil în secret, departe de ochii curioșilor. Cei doi au fost însoțiți de familie și prietenii apropiați și doar la câteva zile de la eveniment au făcut publice primele imagini din ziua cea mare.

Acum, foștii concurenți de la Asia Express se gândesc să își întemeieze o familie și să devină părinți. Însă, influencerița a vorbit deschis despre botezul copilului ei, precizând că un astfel de eveniment nu va avea loc. Și asta pentru că vrea ca această decizie să o ia fiul sau fiica ei, în mod conștient.

„Nu o să fac nici botez la copil, deci nu vă așteptați la chestia asta. Copilul o să crească, Doamne ajută, mare și o să-i dau cărticica în mână. Eu o să-i spun despre, dar el o să aleagă singur ce vrea pentru el și pentru viața lui. Tatăl meu a fost botezat la 33 de ani, Iisus a fost botezat la 33 de ani”, a declarat Valerie Lungu în podcastul „Face to Face”.

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Influencerița, decizie importantă înainte de cununia religioasă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă urmează să organizeze și cununia religioasă, însă nu înainte de a se boteza pentru a doua oară. Aceștia au luat decizia de comun acord, subliniind că de data aceasta botezul va fi făcut în mod conștient, dorindu-și să fie pregătiți din punct de vedere spiritual înainte de a deveni soț și soție și în fața lui Dumnezeu.

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„Nu am făcut încă ceremonia religioasă, pentru că vrem să mai facem încă un pas înainte de chestia asta. Am vrea să ne mai botezăm o dată pentru că vrem să fim conștienți de alegerea pe care o facem. După ce ne botezăm facem și căsătoria religioasă. Am vrea să facem pregătirea pentru botez și să ne și botezăm”, a mărturisit influencerița.

În ceea ce privește nunta, Valerie Lungu a dezvăluit că va avea loc în Italia și va dura trei zile, întrucât să fie un eveniment frumos atât pentru ea și soțul ei, cât și pentru invitații lor.

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Sursă foto: Instagram

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