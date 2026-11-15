Andreea Antonescu rupe tăcerea despre viața ei sentimentală! „Iubirea este esențială, însă nu este suficientă!” Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație

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Andreea Antonescu este trecută prin experiențe sentimentale care au lăsat urme adânci și relații care, deși păreau solide din exterior, nu au avut finalul dorit, privind astăzi iubirea cu o cu totul altă perspectivă.

Maturitatea și lecțiile primite de la viață au făcut-o să înțeleagă că sentimentele puternice nu sunt de ajuns pentru a ține doi oameni împreună, dacă lipsesc pilonii fundamentali ai unei relații sănătoase.

De ce spune artista că iubirea nu este suficientă într-o relație

Întrebată dacă mai crede că iubirea poate rezolva totul după tot ce a trăit, artista a recunoscut cu sinceritate că realitatea a contrazis-o. Fără respect reciproc, comunicare și o direcție comună, nicio poveste nu poate supraviețui pe termen lung.

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„Mi-ar plăcea să spun că da, dar viața m-a învățat altceva. Iubirea este esențială, însă nu este suficientă dacă nu există respect, comunicare, încredere și dorința de a construi în aceeași direcție. Am învățat că o relație nu înseamnă să te pierzi pe tine pentru celălalt și nici să încerci să îl schimbi. Înseamnă să evoluați împreună, fără ca unul să îl umbrească pe celălalt.

Astăzi văd iubirea mult mai matur. Nu mai cred în perfecțiune. Cred în oameni care aleg, în fiecare zi, să rămână unul lângă celălalt”, a mărturisit Andreea Antonescu într-un interviu pentru Viva.ro.

Ce caută acum vedeta și compromisurile pe care nu le-ar mai face niciodată

Ajunsă într-un punct în care se simte împăcată cu propria persoană, vedeta a subliniat că nu mai este dispusă să accepte jumătăți de măsură sau relații menite doar să umple un gol. Liniștea și demnitatea au devenit prioritare, iar lecția de a nu se mai pierde pe sine de dragul cuplului este una pe care nu o va mai uita.

„Cred că, odată cu maturitatea, înveți că nu mai ai nevoie de jumătăți de măsură. Nu caut o poveste doar de dragul de a avea una. Dacă va exista un om lângă mine, îmi doresc să fie pentru că ne facem viața mai frumoasă unul altuia, nu pentru că simțim nevoia să umplem un gol. Astăzi sunt bine cu mine. Și cred că acesta este cel mai bun punct din care poate începe o relație. Iar omul de lângă mine ar trebui să înțeleagă un lucru foarte simplu: iubesc profund, sunt loială și mă implic cu tot sufletul, dar am nevoie de sinceritate, respect și liniște. Nu mai cred în iubirile care consumă. Cred în cele care construiesc”, a explicat artista.

Cea mai importantă concluzie la care a ajuns în urma tuturor încercărilor prin care a trecut este aceea că o legătură sănătoasă nu trebuie să îngrădească identitatea nimănui, ci dimpotrivă, să ofere spațiu pentru o evoluție armonioasă.

„Poate cea mai importantă lecție este că nu trebuie să te pierzi pe tine încercând să salvezi o relație. Cred că multe femei fac asta la un moment dat. Pun pe primul loc nevoile celuilalt și uită cine sunt. Astăzi nu aș mai face compromisuri care îmi afectează liniștea, demnitatea sau valorile. Am învățat că iubirea adevărată nu te face mai mic. Din contră, te ajută să devii cea mai bună versiune a ta”, a conchis Andreea Antonescu.

Foto – Facebook / Instagram

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