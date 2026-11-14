  MENIU  
Home > Vedete > Gabriela Cristea are în continuare probleme de sănătate, deși a dat jos 37 de kilograme: „Am început un tratament”

Gabriela Cristea are în continuare probleme de sănătate, deși a dat jos 37 de kilograme: „Am început un tratament”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gabriela Cristea a reușit să slăbească în jur de 37 de kilograme în ultimul an, însă drumul către o sănătate de fier nu s-a încheiat. Fosta prezentatoare TV le-a spus celor care o urmăresc pe internet că ultimele analize nu au ieșit așa cum spera, nivelul colesterolului fiind în continuare foarte ridicat.

Gabriela Cristea, probleme de sănătate după ce a slăbit

Înainte de această transformare, Gabriela Cristea fusese diagnosticată cu obezitate de gradul 1 și avea o listă lungă de suferințe: prediabet, apnee în somn, ficat gras și tensiune mare. Cu ajutorul unui medic specialist și folosind injecții pentru slăbit, a scăpat de o mare parte din greutate, dar valorile sângelui au cerut un tratament suplimentar de o lună.

După ce a terminat această cură, Gabriela Cristea s-a întors la clinică pentru o nouă verificare.

Am dat peste o domnișoară foarte drăguță, care a băgat acul și am rezolvat problema. Am rămas wow. Știți că v-am zis că vreau să trăiesc 100 de ani? O să-i trăiesc, dar trebuie să fac și ceva dacă vreau să îi trăiesc. Încă am niște probleme cu colesterolul. Acum o lună mi-am făcut analizele și, în ciuda faptului că am slăbit foarte multe kilograme, colesterolul meu a rămas foarte, foarte mare. Am început un tratament de o lună și am venit să văd ce se întâmplă”, a povestit Gabriela Cristea în mediul online.

Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea”
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea”
Recomandarea zilei
Gabriela Cristea, probleme de sănătate după ce a slăbit 37 de kilograme! Ce au arătat ultimele analizeIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Vedeta a vorbit deschis și despre momentul în care kilogramele au început să se adune fără oprire, după ce a adus-o pe lume pe fiica sa, Iris, pe fondul schimbărilor aduse de premenopauză:

Când eram tânără, dacă aveam de dat 2, 3, 5 sau 10 kilograme, în două luni, știam că ajung acolo unde îmi doresc. Făceam niște mici eforturi. După ce am născut-o pe Iris, am intrat în prima parte a premenopauzei. A fost o explozie de hormoni greșită. Am încercat zeci de cure de slăbire, cu frunze de….și nu reușeam. Mi se părea din ce în ce mai greu. (…) Am avut o discuție cu… (n.r. medicul ei) și i-am zis că nu mai vreau să slăbesc și mi-a zis: Tu înțelegi că eu mai vreau să-ți dau 20 de ani de viață? Trebuie să slăbești grăsimea viscerală”, a declarat Gabriela Cristea în podcastul său.

Serghei Mizil o „taxează” pe Oana Roman, după ce vedeta a spus că a dus-o greu în vremea comunismului. „Au stat vizavi de mine, pe Kiseleff”. Ce a povestit despre familia Roman
Serghei Mizil o „taxează” pe Oana Roman, după ce vedeta a spus că a dus-o greu în vremea comunismului. „Au stat vizavi de mine, pe Kiseleff”. Ce a povestit despre familia Roman
Recomandarea zilei

Citește și: Cum s-a adaptat Violeta la facultate în America! Vestea dată de Andreea Marin: „Are o activitate nebună, seamănă cu mama ei…”

Citește și: De la scenă și studiile de psihologie, la finala Asia Express. Pasiunea ascunsă a lui Valerie Lungu

Pericolul medicamentelor de slăbit găsite pe internet

Medicii atrag atenția că obezitatea este o boală serioasă, care cere supraveghere pas cu pas. Tratamentele noi, precum semaglutida și tirzepatida (regăsite în medicamente ca Ozempic, Wegovy sau Mounjaro), taie pofta de mâncare și reduc obsesia pentru hrană, dar trebuie luate doar la indicația doctorului. Specialiștii Alina Păcurari, Cristina Cojocaru, Ruxandra Pleșea și Laura Mihalache avertizează că aceste terapii cer o hrană bogată în proteine și mișcare, pentru a preveni topirea masei musculare, pietrele la fiere sau pancreatita.

Citește și: Maia Trandafir își lansează propriul podcast la 21 de ani: „Cu emoții, vulnerabilități, întrebări și experiențe care merită ascultate”

Citește și: Nadia Comăneci a împlinit 65 de ani! Cum a sărbătorit marea gimnastă la mii de metri altitudine și ce planuri are la Chișinău. „De ziua mea sunt în aer!”

Totodată, conf. univ. dr. Alexandru Nechifor și dr. Sorina Ispas subliniază marele pericol al produselor cumpărate de pe internet sau din surse nesigure, care pot fi falsificate.

La rândul său, prof. dr. Cătălina Poiană arată că dietele drastice încetinesc metabolismul și aduc aproape mereu kilogramele înapoi prin efectul yo-yo, motiv pentru care orice plan de slăbit trebuie gândit alături de medic pentru a proteja organismul pe termen lung.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriela Cristea

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Câți bani cere Șerban Trâmbițașu pe apartamentul lui de 41 mp și cum arată în interior
Câți bani cere Șerban Trâmbițașu pe apartamentul lui de 41 mp și cum arată în interior
GSP.ro
După 10 ani de așteptare, se reiau lucrările la noul patinoar din București: cum va arăta
După 10 ani de așteptare, se reiau lucrările la noul patinoar din București: cum va arăta
Click.ro
Sânziana Buruiană i-a făcut fiicei sale părul permanent la 11 ani. La ce schimbare de look a apelat și fosta asistentă TV: „Ca la 20 de ani”
Sânziana Buruiană i-a făcut fiicei sale părul permanent la 11 ani. La ce schimbare de look a apelat și fosta asistentă TV: „Ca la 20 de ani”
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Redactia.ro
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Citește și...
Vasi Geambazi, înapoi la FCSB? Gigi Mustață a rostit doar două cuvinte. Exclusiv
Pieptăn, pieptene sau piaptăn? Care este forma corectă și de ce le confundă atât de mulți români
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
De ce se înmoaie gogonelele murate. Greșelile pe care trebuie să le eviți și trucurile care le păstrează tari și crocante toată iarna
Adela Popescu, dezvăluiri din intimitatea căsniciei cu Radu Vâlcan: „El este mult mai romantic decât mine”
Anghel Damian, surprins de partenera sa. "Am descoperit-o pe Theo încă o dată" Cum l-a impresionat artista
Lidia Buble rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Horațiu Nicolau: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri în iubire”
Cum au fost surprinși Gabi Torje și Alin Alexuc în Shanghai, după ce au câștigat Asia Express 2026. Au sărbătorit victoria cu Mirela Vaida și Oana Tomoiagă
Magicianul Robert Tudor, certat de fani că și-a făcut casă prea mare. E dispusă pe 3 niveluri plus subsol, are saună și lift de sticlă. Ce replică le-a dat!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Adela Popescu, dezvăluiri din intimitatea căsniciei cu Radu Vâlcan: „El este mult mai romantic decât mine”
Adela Popescu, dezvăluiri din intimitatea căsniciei cu Radu Vâlcan: „El este mult mai romantic decât mine”
Anghel Damian, surprins de partenera sa. "Am descoperit-o pe Theo încă o dată" Cum l-a impresionat artista
Anghel Damian, surprins de partenera sa. "Am descoperit-o pe Theo încă o dată" Cum l-a impresionat artista
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Libertatea.ro
Ispita de la Insula Iubirii 2026 vrea să revină în cuplu în show-ul de la Antena 1: „Ce întorsătură iau lucrurile”
Ispita de la Insula Iubirii 2026 vrea să revină în cuplu în show-ul de la Antena 1: „Ce întorsătură iau lucrurile”
Avantaje
Imaginile momentului! Video! De ce a plâns în public Mirabela Grădinaru! Lacrimi, vocea gâtuită și un mesaj care a amuțit sala: "Și mi-am promis că nu o să plâng""
Imaginile momentului! Video! De ce a plâns în public Mirabela Grădinaru! Lacrimi, vocea gâtuită și un mesaj care a amuțit sala: "Și mi-am promis că nu o să plâng""
Wow, Robert de Niro, gesturi tandre, în public, cu tânăra iubită care l-a dăruit al șaptelea copil! El, 83 de ani, ea, 47, dar uite cât de mult se iubesc!
Wow, Robert de Niro, gesturi tandre, în public, cu tânăra iubită care l-a dăruit al șaptelea copil! El, 83 de ani, ea, 47, dar uite cât de mult se iubesc!
Elle
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Bianca, reacție după reproșurile lui Marco la Insula Iubirii. Ce a spus despre soțul ei: „Este mereu la fel!”
Bianca, reacție după reproșurile lui Marco la Insula Iubirii. Ce a spus despre soțul ei: „Este mereu la fel!”
Horoscop 15 noiembrie 2026. Două zodii riscă să piardă bani din neatenție
Horoscop 15 noiembrie 2026. Două zodii riscă să piardă bani din neatenție
Lidia Buble rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Horațiu Nicolau: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri în iubire”
Lidia Buble rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Horațiu Nicolau: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri în iubire”
Alexandra Stan a publicat primele imagini de la botezul fiicei sale. Cine au fost nașii micuței Eva Maria
Alexandra Stan a publicat primele imagini de la botezul fiicei sale. Cine au fost nașii micuței Eva Maria
Mirabela Grădinaru, în lacrimi la Maternitatea Polizu. Ce a povestit despre copiii săi născuți prematur: „Primul lor pătuț a fost un incubator”
Mirabela Grădinaru, în lacrimi la Maternitatea Polizu. Ce a povestit despre copiii săi născuți prematur: „Primul lor pătuț a fost un incubator”
Observator News
Un soi nou de fruct exotic ar putea salva economia unei regiuni întregi. Fermierii speră să dea lovitura cu el
Un soi nou de fruct exotic ar putea salva economia unei regiuni întregi. Fermierii speră să dea lovitura cu el
Libertatea pentru Femei
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Îl mai ții minte pe Bobby din „Dallas”? Așa a apărut, acum, cu ochii în lacrimi, cu durerea pe chip, dezvăluind ceva ce nimeni n-ar putea suporta. Multe a avut de îndurat acest actor iubit
Îl mai ții minte pe Bobby din „Dallas”? Așa a apărut, acum, cu ochii în lacrimi, cu durerea pe chip, dezvăluind ceva ce nimeni n-ar putea suporta. Multe a avut de îndurat acest actor iubit
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un pericol grav pentru copiii sub 5 ani. Pneumonia provoacă unul din patru decese în România
Un pericol grav pentru copiii sub 5 ani. Pneumonia provoacă unul din patru decese în România
Veste importantă pentru persoanele cu tensiune mare. Un tratament de câteva luni ar putea avea efect ani la rând
Veste importantă pentru persoanele cu tensiune mare. Un tratament de câteva luni ar putea avea efect ani la rând
Zahărul ascuns în numeroase băuturi și alimente, legat de răspândirea cancerului ovarian. Ce au observat oamenii de știință
Zahărul ascuns în numeroase băuturi și alimente, legat de răspândirea cancerului ovarian. Ce au observat oamenii de știință
Îngrijire gratuită la domiciliu pentru pensionari. Cine poate beneficia de ajutor și ce trebuie să facă pentru a-l obține
Îngrijire gratuită la domiciliu pentru pensionari. Cine poate beneficia de ajutor și ce trebuie să facă pentru a-l obține
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
„Cât este un salariu mediu în TVR?” Adriana Săftoiu a dezvăluit SUMA cu cinci cifre. Răspunsul a stârnit reacții!
„Cât este un salariu mediu în TVR?” Adriana Săftoiu a dezvăluit SUMA cu cinci cifre. Răspunsul a stârnit reacții!
Anghel Damian a fost luat prin surprindere de Theo Rose și a făcut o mărturisire neașteptată! „Am descoperit-o încă o dată...” Ce s-a întâmplat
Anghel Damian a fost luat prin surprindere de Theo Rose și a făcut o mărturisire neașteptată! „Am descoperit-o încă o dată...” Ce s-a întâmplat
CSID.ro
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
Libertatea
Decizii importante la Vocea României 2026, în etapa Confruntărilor. Cine a câștigat duelurile și ce concurenți au fost salvați de antrenori
Decizii importante la Vocea României 2026, în etapa Confruntărilor. Cine a câștigat duelurile și ce concurenți au fost salvați de antrenori
În 1977 apărea filmul „Star Wars”. Cum va sărbători Disney aniversarea de 50 de ani a francizei
În 1977 apărea filmul „Star Wars”. Cum va sărbători Disney aniversarea de 50 de ani a francizei
Motivul pentru care un pensionar cere 5.000 de euro de la școala la care a predat ca profesor, în Iași
Motivul pentru care un pensionar cere 5.000 de euro de la școala la care a predat ca profesor, în Iași
El Niño nu are milă: moașele avertizează că fenomenul meteo amenință 15.000.000 de nașteri în noiembrie și decembrie
El Niño nu are milă: moașele avertizează că fenomenul meteo amenință 15.000.000 de nașteri în noiembrie și decembrie
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton