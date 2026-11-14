Gabriela Cristea are în continuare probleme de sănătate, deși a dat jos 37 de kilograme: „Am început un tratament”

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Gabriela Cristea a reușit să slăbească în jur de 37 de kilograme în ultimul an, însă drumul către o sănătate de fier nu s-a încheiat. Fosta prezentatoare TV le-a spus celor care o urmăresc pe internet că ultimele analize nu au ieșit așa cum spera, nivelul colesterolului fiind în continuare foarte ridicat.

Gabriela Cristea, probleme de sănătate după ce a slăbit

Înainte de această transformare, Gabriela Cristea fusese diagnosticată cu obezitate de gradul 1 și avea o listă lungă de suferințe: prediabet, apnee în somn, ficat gras și tensiune mare. Cu ajutorul unui medic specialist și folosind injecții pentru slăbit, a scăpat de o mare parte din greutate, dar valorile sângelui au cerut un tratament suplimentar de o lună.

După ce a terminat această cură, Gabriela Cristea s-a întors la clinică pentru o nouă verificare.

„Am dat peste o domnișoară foarte drăguță, care a băgat acul și am rezolvat problema. Am rămas wow. Știți că v-am zis că vreau să trăiesc 100 de ani? O să-i trăiesc, dar trebuie să fac și ceva dacă vreau să îi trăiesc. Încă am niște probleme cu colesterolul. Acum o lună mi-am făcut analizele și, în ciuda faptului că am slăbit foarte multe kilograme, colesterolul meu a rămas foarte, foarte mare. Am început un tratament de o lună și am venit să văd ce se întâmplă”, a povestit Gabriela Cristea în mediul online.

Vedeta a vorbit deschis și despre momentul în care kilogramele au început să se adune fără oprire, după ce a adus-o pe lume pe fiica sa, Iris, pe fondul schimbărilor aduse de premenopauză:

„Când eram tânără, dacă aveam de dat 2, 3, 5 sau 10 kilograme, în două luni, știam că ajung acolo unde îmi doresc. Făceam niște mici eforturi. După ce am născut-o pe Iris, am intrat în prima parte a premenopauzei. A fost o explozie de hormoni greșită. Am încercat zeci de cure de slăbire, cu frunze de….și nu reușeam. Mi se părea din ce în ce mai greu. (…) Am avut o discuție cu… (n.r. medicul ei) și i-am zis că nu mai vreau să slăbesc și mi-a zis: Tu înțelegi că eu mai vreau să-ți dau 20 de ani de viață? Trebuie să slăbești grăsimea viscerală”, a declarat Gabriela Cristea în podcastul său.

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Pericolul medicamentelor de slăbit găsite pe internet

Medicii atrag atenția că obezitatea este o boală serioasă, care cere supraveghere pas cu pas. Tratamentele noi, precum semaglutida și tirzepatida (regăsite în medicamente ca Ozempic, Wegovy sau Mounjaro), taie pofta de mâncare și reduc obsesia pentru hrană, dar trebuie luate doar la indicația doctorului. Specialiștii Alina Păcurari, Cristina Cojocaru, Ruxandra Pleșea și Laura Mihalache avertizează că aceste terapii cer o hrană bogată în proteine și mișcare, pentru a preveni topirea masei musculare, pietrele la fiere sau pancreatita.

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Totodată, conf. univ. dr. Alexandru Nechifor și dr. Sorina Ispas subliniază marele pericol al produselor cumpărate de pe internet sau din surse nesigure, care pot fi falsificate.

La rândul său, prof. dr. Cătălina Poiană arată că dietele drastice încetinesc metabolismul și aduc aproape mereu kilogramele înapoi prin efectul yo-yo, motiv pentru care orice plan de slăbit trebuie gândit alături de medic pentru a proteja organismul pe termen lung.

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Sursă foto: Facebook

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