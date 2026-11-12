Nadia Comăneci a împlinit 65 de ani! Cum a sărbătorit marea gimnastă la mii de metri altitudine și ce planuri are la Chișinău. „De ziua mea sunt în aer!”

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Nadia Comăneci a împlinit 65 de ani pe 12 noiembrie, iar ziua aniversară a prins-o la mii de metri altitudine, într-o cursă aeriană între Statele Unite și România. Programul încărcat din această perioadă o ține mereu pe drumuri, însă campioana nu lasă momentul nemarcat.

Nadia Comăneci își aniversează ziua de naștere în avion

„De ziua mea sunt în aer. Deci zbor între State și România”, a mărturisit Nadia Comăneci pentru TVMania.

Petrecerea alături de cei apropiați a fost doar amânată pentru scurt timp. „Voi fi împreună cu familia după ziua mea, vom pleca la Chișinău pentru un eveniment și o să sărbătorim acolo”, a explicat fosta gimnastă.

Anul acesta a fost botezat „Anul Nadia”, marcând cinci decenii de când românca a rescris istoria sportului la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Atunci, la doar 14 ani, Nadia a obținut prima notă de 10 curat din istoria gimnasticii, un rezultat care a derutat până și tabela electronică, nepregătită pentru așa ceva, afișând celebrul 1.00.

Nadia Comăneci la Olimpiada de la Montreal. Foto: Profimedia

50 de ani de la primul 10 perfect

Anul acesta a fost unul cu totul deosebit pentru Nadia Comăneci, fiind desemnat „Anul Nadia”, căci s-au împlinit 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal (1976), când a obținut primul 10 perfect din istorie. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci devenea prima gimnastă din istorie care primea nota perfectă 10.00. Performanța era considerată imposibilă la acel moment, iar tabela electronică, nepregătită pentru un asemenea rezultat, a afișat celebrul „1.00”, într-un moment care a intrat definitiv în istoria sportului mondial.

La doar 14 ani, Nadia devenea cea mai tânără campioană olimpică la individual compus, record imposibil de egalat astăzi, după modificarea regulamentelor internaționale privind vârsta minimă de participare.

A fost, așadar, un an plin de evenimente care au adus-o acasă, în România, în fiecare lună.

„Anul acesta am venit acasă în fiecare lună. A fost desemnat „Anul Nadia” și au fost foarte multe evenimente. Familiei i-a plăcut foarte mult că am venit, acuma o să se obișnuiască că vin în fiecare lună”, a glumit ea.

Ce i-a transmis Mihaela Rădulescu de ziua ei

N-au lipsit nici mesajele emoționante din partea apropiaților, cel mai resonant venind din partea Mihaelei Rădulescu. Printr-o postare pe rețelele de socializare, vedeta i-a adus un omagiu cald Nadiei Comăneci, punând în lumină nu doar uriașul său statut de legendă a sportului, ci și calitățile de om și prieten loial.

„La mulți ani unicei Nadia Comăneci, legenda 10-lui perfect”, a scris Mihaela Rădulescu.

La rândul ei, Nadia Comăneci a mulțumit tuturor pentru urările primite. „Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru urările frumoase de ziua mea, pentru mesaje și pentru telefoanele minunate. Mi-ați făcut cu adevărat ziua mai frumoasă. Ce an extraordinar și ce mod minunat de a sărbători 50 de ani de la primul „Perfect Ten”! Aș dori să transmit multă dragoste și îmbrățișări calde familiei mele, prietenilor mei care sunt aici sau departe. Vă sunt atât de recunoscătoare fiecăruia dintre voi”, a spus Nadia.

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Nadia Comăneci revine pe sticlă anul viitor

În 2027 o vom putea vedea pe Nadia Comăneci în fiecare seară de vineri, la Pro TV, odată cu lansarea noului sezon „Românii au talent”.

Datorită numeroaselor proiecte comemorative, Nadia a călătorit foarte des în țară. „Anul acesta am venit acasă în fiecare lună. A fost desemnat „Anul Nadia” și au fost foarte multe evenimente. Familiei i-a plăcut foarte mult că am venit, acuma o să se obișnuiască că vin în fiecare lună”, a glumit ea.

Mesajele de felicitare au sosit din toate colțurile lumii, printre ele remarcându-se și cel transmis pe rețelele sociale de buna ei prietenă, Mihaela Rădulescu: „La mulți ani unicei Nadia Comăneci, legenda 10-lui perfect”.

Emoționată de gândurile bune, marea sportivă a ținut să le răspundă tuturor: „Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru urările frumoase de ziua mea, pentru mesaje și pentru telefoanele minunate. Mi-ați făcut cu adevărat ziua mai frumoasă. Ce an extraordinar și ce mod minunat de a sărbători 50 de ani de la primul „Perfect Ten”! Aș dori să transmit multă dragoste și îmbrățișări calde familiei mele, prietenilor mei care sunt aici sau departe. Vă sunt atât de recunoscătoare fiecăruia dintre voi”.

Pe lângă toate acestea, fanii o vor putea revedea pe Nadia Comăneci dintr-o altă perspectivă începând de anul viitor. Marea campioană a dat curs unei provocări majore și s-a alăturat echipei de la „Românii au talent” în calitate de jurat, la Pro TV. Proiectul a intrat deja în linie dreaptă, filmările debutând încă din 10 octombrie 2026.

Foto – Facebook / Instagram

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