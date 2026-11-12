Valerie Lungu, reacție neașteptată la mesajul mamei sale în finala Asia Express: „Nu vreau să vorbesc despre asta!” Ce a deranjat-o

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În marea finală Asia Express, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au trecut printr-un moment intens în timpul unei probe desfășurate într-o cameră de hotel. Cei doi au primit tablete cu mesaje video de la cei apropiați, însă reacția concurentei a surprins pe toată lumea.

Mesajul Victoriei Lungu pentru fiica ei

Valerie a simțit imediat ce fel de înregistrare urmează: „Partea aia pe care o cunosc eu. Și vom primi mesaje de acasă!”. Pe ecran a apărut mama ei, Victoria Lungu, care i-a transmis cuvinte pline de căldură: „Iubita și unica mea fiică, să știi că mami este foarte mândră de tine, de voi, de ambii, pentru că, în primul rând, ați reușit în acest concurs, v-ați demonstrat vouă că iubirea înseamnă absolut tot. Eu cu Daisy și cu toți cei dragi vă așteptăm să aduceți trofeul acasă. Nu uita că eu te iubesc pentru totdeauna”.

Citeşte şi: Laura Cosoi, despre viaţa de familie: „Lumea îşi imaginează armonie, dar Cosmin e coleric cu fitilul scurt” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu, despre calvarul trăit de când și-a pierdut partenerul și mama: „Am trecut prin iad! Nu mai sunt aceeași!”

Dezamăgirea Valeriei legată de mesajul mamei ei

Prinsă de febra competiției, tânăra căuta însă cu totul altceva: un ajutor concret pentru rezolvarea probei. Imediat ce clipul s-a încheiat, Valerie a întrebat uimită: „Mama, nu mi-ai dat niciun indiciu?”. Vizibil nemulțumită că a primit doar vorbe bune și nicio pistă de urmat, concurenta a adăugat: „Da, mă așteptam că se întâmplă asta. Nu vreau să vorbesc despre asta. Nu pot să zic altceva, că n-am alte sentimente în momentul de față”. Ulterior, ea a lămurit situația: „Eu mă așteptam să zică ceva: «Vezi să te uiți undeva» sau o chestie de genul ăsta. Și n-am primit nimic!”.

Atmosfera s-a schimbat odată cu următorul mesaj, venit din partea mamei lui Alex Gîlcă. Valerie s-a emoționat, a strigat „Mama ta!!” și și-a strâns partenerul de mână, iar la final a întrebat cu lacrimi în ochi: „Gata?”.

Chiar dacă a apreciat gândurile bune trimise de familie, Alex a preferat să rămână cu picioarele pe pământ pentru a nu pierde timpul: „Doru-i dor, dar ne vedem acasă. Aici suntem ca niște soldăței, trebuie să executăm! N-avem timp de sentimente, n-avem timp de dragoste. Merci, vă iubesc, pa!”. Imediat după aceste cuvinte, cei doi au lăsat emoțiile deoparte și au continuat să caute indiciile ascunse prin încăpere.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News