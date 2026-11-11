Mihai Bendeac îi ia apărarea lui Nicușor Dan după ce președintele i-a interzis accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni

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Mihai Bendeac a transmis un punct de vedere referitor la incidentul recent dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul de investigație Ovidiu Vanghele. În mesajul său, actorul analizează atât conduita jurnalistului raportată la standardele internaționale, cât și decizia administrației prezidențiale de a gestiona momentul la finalul conferinței de presă.

Mihai Bendeac despre reacția lui Nicușor Dan

În comentariul său, Mihai Bendeac a remarcat că folosirea unor apelative jignitoare la adresa unui șef de stat ar fi atras consecințe și în alte democrații, însă a apreciat că amânarea intervenției lui Ovidiu Vanghele până la finalul evenimentului a produs un efect contrar celui urmărit de organizatori.

„În orice stat civilizat, dacă tu folosești la adresa președintelui apelative gen «gunoi», «jeg» etc., nu cred că mai mergi la întâlniri cu el. Acum, sigur, i-a dat și Nicușor Dan la papacioc de l-a secat, că înadins l-au pus ultimul ca să stea acolo degeaba până la final. Chestie care i-a făcut un bine lui Ovidiu Vanghele. A devenit un Erou, Martirul presei”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

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Abordarea alternativă propusă de Mihai Bendeac

Mihai Bendeac a prezentat o variantă diferită de reacție din perspectiva unui consilier de comunicare, argumentând că o replică asumată și rostită la începutul întâlnirii ar fi detensionat atmosfera din sală.

„Vedeți, de-aia aș fi fost eu un președinte bun sau măcar un consilier ca lumea. Dacă eram în locul lui Nicușor Dan, îl lăsam să pună întrebarea, apoi spuneam: «Mulțumesc pentru întrebare, domnule Vanghele. Cine ați dori să vă răspundă? Jegul, gunoiul sau președintele?» Și asta nu la finalul conferinței, ci spre început. Toată lumea ar fi râs, tensiunile din cameră se diminuau, dovedeam și capacitate de iertare, generozitate, maturitate…”, a explicat actorul.

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Contextul incidentului de la conferința de presă

Declarațiile actorului au venit pe fondul evenimentelor petrecute la Palatul Cotroceni, în cadrul unei conferințe de presă a președintelui Nicușor Dan. În momentul în care rândul întrebărilor a ajuns la Ovidiu Vanghele, șeful statului a refuzat să răspundă, invocând postările anterioare din mediul online în care jurnalistul a folosit apelative jignitoare la adresa sa, precum „gunoi” sau „jeg”.

Nicușor Dan a menționat că ceruse echipei sale să nu îi mai permită accesul ziaristului la acțiunile oficiale, iar participarea acestuia la conferință a fost posibilă doar în urma deciziei consilierilor de comunicare.

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Sursă foto: Hepta, Facebook

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