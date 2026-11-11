Alfred Simonis răspunde criticilor după botezul fiului său. „S-a demonizat, satanizat o petrecere care avea la bază botezul, creștinarea unui copil!”

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Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a comentat criticile apărute în spațiul public după petrecerea de botez a fiului său cel mic. Evenimentul a avut loc pe 31 octombrie, într-o locație selectă din Timișoara, și a adunat numeroși lideri din conducerea PSD.

„S-a demonizat, satanizat, dacă doriți, o petrecere care avea la bază botezul!”

Nașul copilului a fost Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților. Pe lista de invitați s-au aflat fostul lider al partidului Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu alături de soțul ei, Claudiu Manda, precum și Alexandru Rogobete, Florin Manole și Alexandru Rafila.

Reacțiile negative din mediul online au pornit de la hainele purtate de partenerele unora dintre liderii politici. Marcel Ciolacu a venit însoțit de Sorina Docuz, care a purtat o haină de blană. Pe internet au apărut speculații că piesa ar fi fost din șinșilă și ar fi costat peste 15.000 de euro. Ciolacu a declarat însă pentru Libertatea că haina nu este din șinșilă, ci a fost cumpărată dintr-un bazar din Istanbul cu 500 de euro.

Simonis a oferit propria perspectivă într-o conferință de presă susținută la sediul instituției pe care o conduce:

„S-a demonizat, satanizat, dacă doriți, o petrecere care avea la bază botezul, creștinarea unui copil, în mediul online. Eu îmi doresc ca băiețelul meu să rămână cu amintirea frumoasă a acestei petreceri, ca și ceilalți doi băieți ai mei, cărora le-am organizat astfel de petreceri și la care toată lumea s-a simțit foarte bine”, a declarat Simonis, conform publicației debanat.ro.

Șeful CJ Timiș a explicat că tradiția locală presupune ca oaspeții să se îmbrace cât mai bine:

„Știți, când inviți oameni, la noi, în Banat cel puțin, dar nu numai, în România, omul vine cu ce are mai bun pe el la o petrecere. Așa este în Banat. Și gazda încearcă să-l facă să se simtă cât mai bine pe cel care vine. Dar în niciun caz nu este treaba gazdei cum vine, cine vine, în ce se îmbracă un invitat la o petrecere.

Asta, dincolo de minciunile care s-au propagat în spațiul public cu privire la sume, și așa mai departe. Repet, despre acest eveniment, care a fost creștinarea băiețelului meu, cel de-al treilea băiețel, atât am avut de comentat. A fost un eveniment intim, de familie, unde am încercat ca oamenii să se simtă bine. Atât”, a adăugat Alfred Simonis.

Prezent la eveniment, Sorin Grindeanu a recunoscut că reacția publicului este de înțeles și a precizat că „toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți la mesajul pe care îl transmitem”.

Ce spune Nicușor Dan despre botezul fiului lui Simonis

Subiectul a fost adus în discuție și marți seara, în timpul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a afirmat că luxul afișat de persoanele cu funcții publice stârnește o nemulțumire firească în rândul românilor:

„Cred că nu am descoperit bolizii de lux și blănurile acum două săptămâni, nici acum un an și evident că unul din motivele pentru care românii sunt nemulțumiți de modul în care funcționează țara. Este contrastul acesta, în special, când este etalat de oameni care ocupă funcții publice”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a criticat și lipsa de eficiență a Agenției Naționale de Integritate în verificarea averilor:

„Dacă vorbim de ANI, ar trebui să ne uităm la parcările primăriilor și consiliilor județene din reședințele de județ, să vedem cu ce mașini vin funcționarii publici acolo. Am văzut și eu la Primăria Capitalei multe”, a menționat președintele.

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Nicușor Dan: „Trebuie să avem o ordine de priorități!”

Totuși, Nicușor Dan a atras atenția că organele de cercetare penală nu ar trebui să-și irosească resursele urmărind exclusiv simbolurile opulenței, ci fraudele majore:

„Pe de altă parte, însă, trebuie să avem o ordine de priorități. Dacă alergăm după haina de șinșilă, nu cred că ajungem departe. Am încurajat în discuția pe care am avut-o cu șefii parchetelor să ne uităm exact unde sunt marile zone de corupție și când ne ducem să ne ducem la acele zone cum ar fi marea evaziune fiscală”, a subliniat el.

În același timp, șeful statului a atras atenția asupra scăderii puterii de cumpărare provocate de inflație și a definit greutățile reale cu care se confruntă mulți români:

„În momentul în care nu ai haine să îți trimiți copilul la școală, în momentul în care dacă ești un pensionar trebuie să alegi între întreținere, mâncare și medicamente, asta este sărăcie”, a conchis Nicușor Dan.

Foto – Hepta

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