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Ursula von der Leyen, primită de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Președinta Comisiei Europene a impresionat cu ținuta sa

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.  Actualizat 09.11.2026, 16:08
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Ursula von der Leyen a fost primită, luni, 9 noiembrie, de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Președinta Comisiei Europene va discuta cu șeful statului despre securitatea la Marea Neagră.

Nicușor Dan a primit-o pe Ursula von der Leyen la Palatul Cotroceni

Palatul Cotroceni a fost gazda unei întâlniri de cel mai înalt nivel, într-un moment în care atenția întregii Europe este îndreptată spre flancul estic. Președintele României, Nicușor Dan, a primit-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o vizită oficială dedicată securității regionale și protejării rutelor strategice din Marea Neagră.

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Dincolo de miza diplomatică uriașă, momentul întâmpinării de pe scara de onoare a impresionat prin naturalețe și căldură. Departe de rigiditatea rece a protocolului diplomatic clasic, cei doi lideri s-au salutat cu zâmbete largi și o strângere de mână fermă, semnalând un parteneriat solid între București și Bruxelles.

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Securitatea la Marea Neagră, în prim-plan la Cotroceni

Vizita președintei Comisiei Europene în România, parte a unui turneu regional pe flancul estic care include și Sofia, vine pe fondul tensiunilor crescute și al incidentelor cu drone din proximitatea apelor teritoriale românești.

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Pe agenda discuțiilor dintre președintele Nicușor Dan și Ursula von der Leyen se află securitatea regională, apărarea europeană, energia, extinderea Uniunii Europene și negocierile privind viitorul buget comunitar.

De asemenea, președinta Comisiei Europene va mai discuta cu președintele României despre sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, competitivitatea economică și viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

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Ursula von der Leyen, impecabilă într-un sacou roșu-zmeură

Așa cum și-a obișnuit publicul la marile summituri internaționale, Ursula von der Leyen a oferit o adevărată demonstrație de stil diplomatic. Șefa executivului european a mizat pe o formulă vestimentară care îmbină autoritatea cu feminitatea modernă.

Aceasta a îmbrăcat un sacou roșu-zmeură cambrat, cu revere subțiri și mâneci trei-sferturi ușor adunate, care a adus o notă vibrantă și plină de energie pe fundalul solemn al sălii. Pe sub sacou, șefa C.E. a ales o bluză fină, fluidă, cu drapaj discret la baza gâtului, perfect aleasă pentru a tempera intensitatea sacoului fără a încărca ținuta.

Ursula von der Leyen și-a completat ținuta cu o pereche de pantaloni negri cu croială conică, evidențiați printr-o curea subțire cu cataramă fină, completați de un colier minimalist din perle și pantofi negri cu toc comod, ideali pentru protocol.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a optat pentru un costum clasic bleumarin închis, asortat cu o cravată cu model geometric discret și cămașă albă, o alegere sobră și impecabilă pentru o primire de stat.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicușor Dan și Ursula von der Leyen la Palatul Cotroceni

Foto: Dumitru Angelescu

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