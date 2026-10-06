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George Simion vrea suspendarea lui Nicușor Dan. Un deputat PSD îl susține: „Vor mai fi colegi care vor semna” 

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Anca Lupescu Redactor
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Liderul partidului AUR, George Simion, cere suspendarea președintelui Nicușor Dan și le cere parlamentarilor PSD să îl ajute să strângă semnăturile necesare inițierii procedurii. Un deputat social-democrat a anunțat deja că va susține inițiativa.

George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan 

Liderul AUR a cerut parlamentarilor PSD să semneze pentru demiterea președintelui Nicușor Dan. AUR a anunțat pe 6 august că a lansat platforma suspeND.ro prin care prezintă stadiul demersului de suspendare a șefului statului. 

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a declarat liderul AUR pe Facebook.

Pe platformă s-au pronunțat pentru suspendare 119 parlamentari, cărora li s-au alăturat peste 409.000 de simpatizanți AUR. Pentru suspendarea președintelui sunt necesare 155 de semnături ale parlamentarilor. 

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Pentru declanșarea procedurii parlamentare sunt necesare semnăturile a cel puțin 155 de parlamentari.

Președintele AUR nu a participat la consultările de la Cotroceni, pe care președintele Nicușor Dan le-a ținut în vederea desemnării noului premier.

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„Nu merită prezența mea”, a anunțat George Simion, care a transmis că delegația AUR este însărcinată să ceară alegeri anticipate.

„Acum merg spre Bucureşti, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezenţa mea. Am însărcinat o delegaţie care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, şi să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătuşelor, să oprească arestările”, a transmis, luni, într-un mesaj pe TikTok, preşedintele AUR, George Simion.

Luca Niculescu, noua propunere de premier 

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni, 5 octombrie, pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, la finalul consultărilor de la Cotroceni cu partidele și formațiunile politice parlamentare. 

Luca Niculescu are misiunea de a forma un nou guvern și de a obține cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestire. 

Este cea de-a patra încercare de a forma un Guvern, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

Citește și: Nicușor Dan a anunțat noua propunere de premier: Luca Niculescu. Șeful statului: „Persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate” 

Mai mulți politicieni, printre care și Siegfried Mureșan a încercat să obțină voturile în Parlament, însă au eșuat.

Mai mult, AUR a anunțat că nu va susține niciun guvern până când Călin Georgescu nu va fi eliberat din arest.

Un deputat PSD se alătură demersului de suspendare a președintelui 

Lucian Morar a declarat că a decis să semneze în nume propriu tabelul realizat de George Simion. El spune că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier nu face decât să adauge nemulțumirilor din PSD.

„Nu știam, speram cu toții că va respecta într-un fel Constituția președintele României și va desemna PSD-ul pentru funcția de premier, atâta timp cât la desemnarea lui Siegfried Mureșan, argumentul a fost acesta, că desemnează în ordinea voturilor. Sunt convins că sunt mai mulți colegi care gândesc ca mine acum. 

Eu voi face demersul meu, gestul meu propriu. Am discutat cu alți colegi și cred că vor mai fi colegi care vor semna. Să vedem și poziția partidului, cum azi o să avem o ședință a conducerii partidului, să vedem cum să ne poziționăm ca partid la această desemnare. Dar știu că este supărare mare. Ar trebui să intre Partidul Social Democrat singur la guvernare, sub umbrela formulei care va veni, domnul Niculescu, în fața PSD, pentru că așa pare. 

Citește și: Ce spune Nicușor Dan despre o eventuală suspendare din funcție: „Am încercat să fiu președinte mediator”

Opinia mea personală este că nu avem cum să intrăm într-un guvern condus de Luca Niculescu. Noi ne-am asumat, prin vocea președintelui, prin ceilalți lideri ai Partidului Social Democrat, o guvernare cu un premier Sorin Grindeanu. Poziția mea personală este că ar fi o greșeală din partea Partidului Social Democrat să intrăm, să fim sacul de box al tuturor celorlalte partide, atâta timp cât nu avem funcția de premier”, a precizat deputatul PSD Lucian Morar, conform ȘtirileProTv.

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