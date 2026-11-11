Nicușor Dan s-a mutat în locuința de protocol alături de Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai cuplului: „Începând cu luna octombrie”

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Nicușor Dan s-a mutat din luna octombrie într-o locuință de protocol, împreună cu familia sa. Până acum, președintele a locuit într-un apartament închiriat din zona Cotroceni alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, refuzând această schimbare timp de peste un an pentru a păstra stabilitatea celor mici.
Președintele, despre datoriile către Primăria Predeal
În aceeași seară, Nicușor Dan a dat explicații și despre datoriile către Primăria Predeal, care a declanșat procedura de poprire pe numele său pentru un teren de 7.460 de metri pătrați din zona Cioplea. Numele președintelui apare pe o listă publică alături de alți 160 de debitori.
În februarie 2026, restanța era de 280,52 lei, din care o parte provenea din anii anteriori, după ce administrația locală mai emisese somații similare în 2022, 2023 și la finalul anului 2025.