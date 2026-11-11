Nicușor Dan s-a mutat în locuința de protocol alături de Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai cuplului: „Începând cu luna octombrie”

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Nicușor Dan s-a mutat din luna octombrie într-o locuință de protocol, împreună cu familia sa. Până acum, președintele a locuit într-un apartament închiriat din zona Cotroceni alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, refuzând această schimbare timp de peste un an pentru a păstra stabilitatea celor mici.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au mutat în vila de protocol

În cadrul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni, șeful statului a confirmat mutarea: „Începând cu luna octombrie m-am mutat într-o locuință de protocol”.

Întrebat unde se află imobilul, Nicușor Dan a răspuns: „V-aș spune, dar nu știu dacă am voie, din motive de securitate”.

Discuția a atins și tema cheltuielilor din vechea locuință, unde facturile ajungeau la aproximativ 800 – 1.000 de lei pentru două luni și erau plătite de Mirabela Grădinaru, pe care a numit-o „soția”.

Chestionat dacă s-a căsătorit oficial, președintele a spus: „Încă nu, dar cred că pentru limbajul curent merge”.

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Președintele, despre datoriile către Primăria Predeal

În aceeași seară, Nicușor Dan a dat explicații și despre datoriile către Primăria Predeal, care a declanșat procedura de poprire pe numele său pentru un teren de 7.460 de metri pătrați din zona Cioplea. Numele președintelui apare pe o listă publică alături de alți 160 de debitori.

În februarie 2026, restanța era de 280,52 lei, din care o parte provenea din anii anteriori, după ce administrația locală mai emisese somații similare în 2022, 2023 și la finalul anului 2025.

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Întrebat direct de ce nu a achitat suma, Nicușor Dan a recunoscut situația: „Aveți dreptate. E o listă de lucruri pe care le am de făcut și nu am ajuns niciodată la numărul acesta de pe listă”.

O declarație similară a dat și în martie 2026, când a afirmat: „Sunt încă restant și cu mașina care a rămas la Făgăraș și cu terenul de la Predeal”.

Pe de altă parte, vorbind despre prioritățile economice ale țării, șeful statului a declarat: „Eu cred că cheia, miza financiară a României pe următorii ani este gradul de colectare”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Sursă foto: Profimedia, Administrația Prezidențială

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