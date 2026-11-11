Irina Păcurariu, revoltată după ce Ovidiu Vanghele a fost interzis la Cotroceni: „Precedentul creat astăzi e greu de înțeles”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Conferința de presă susținută marți, 10 noiembrie, de președintele Nicușor Dan s-a încheiat cu un moment tensionat. Șeful statului i-a pus în vedere jurnalistului Ovidiu Vanghele că nu va mai fi primit la Palatul Cotroceni până la finalul mandatului său. Decizia a stârnit rapid reacții în spațiul public, printre cei care au luat poziție numărându-se și realizatoarea TVR Irina Păcurariu.

Irina Păcurariu, revoltată după ce Ovidiu Vanghele a fost interzis la Cotroceni

Irina Păcurariu a amintit pe rețelele sociale că Ovidiu Vanghele, membru fondator al Centrului de Investigații Media, este jurnalistul din spatele anchetei care a scos la lumină ororile din scandalul „Azilele groazei” din Voluntari.

„Abia acum am aflat. Și lucrul care mi-a venit în minte este că primul jurnalist interzis la Cotroceni e acelaşi care a co-semnat ancheta de presă care a declanșat scandalul «Azilele groazei» din Voluntari, doar una dintre multele lui excepționale investigații jurnalistice. Se numește Ovidiu Vanghele, este membru fondator Centrul de Investigații Media și merită să-i ştiți numele. Nu știu exact cu ce l-a jignit pe președinte, ce limite a depășit, dar precedentul creat astăzi e greu de înțeles. Şi de trecut cu vederea”, a scris Irina Păcurariu pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Tudor Chirilă, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan după conferința de la Cotroceni: „Ați încălcat legea, morala și o linie roșie”

Citește și: Bunurile lui Călin Donca, vizate de executori judecătorești. Mașina autohtonă a afaceristului ajunge la licitație

De ce a decis Nicușor Dan să nu îl mai primească pe jurnalist la conferințe

Discuția aprinsă a pornit în momentul în care Ovidiu Vanghele a vrut să afle cum se potrivește un vot dat în CSM de procurorul general Cristina Chiriac cu promisiunile Administrației Prezidențiale privind reforma din justiție. În loc să ofere un răspuns pe fond, Nicușor Dan a invocat jignirile pe care jurnalistul i le-ar fi adus anterior.

Citește și: Jurnalistul Ovidiu Vanghele, interzis la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni, după o întrebare incomodă adresată președintelui Nicușor Dan

Citește și: Nicușor Dan trage un semnal de alarmă despre finanțele țării. Ce spune despre o posibilă guvernare PNL-USR: „S-a mai spus că președintele putea să împiedice moțiunea”

„Față de injuriile pe care mi le-ați adus am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințele de presă, la Palatul Cotroceni, în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. V-o comunic și îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, i-a spus președintele.

După eveniment, Ovidiu Vanghele a transmis pe Facebook că principalul motiv de nemulțumire rămâne faptul că președintele a evitat să răspundă la întrebarea legată de justiție.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News