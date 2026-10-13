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Președintele Nicușor Dan a anunțat că va dizolva Parlamentul pe 16 octombrie dacă partidele nu ajung la un acord pentru susținerea Guvernului Luca Niculescu până joi, 15 octombrie.

Nicușor Dan a anunțat că va dizolva Parlamentul dacă liderii de partide nu vor ajunge la o înțelegere privind guvernarea până joi

Un ultimatum hotărât marchează scena politică din România: președintele Nicușor Dan a anunțat liderii partidelor că, dacă până joi, 15 octombrie, nu se ajunge la un acord clar privind susținerea Guvernului Luca Niculescu, vineri va semna decretul de dizolvare a Parlamentului și va declanșa alegeri anticipate, informează Digi24.

Această decizie vine după o serie de încercări eșuate de a forma un guvern stabil, Luca Niculescu fiind deja al patrulea premier desemnat, în urma demiterii Guvernului Bolojan printr-o moțiune de cenzură la 5 mai. Nu va exista o a cincea nominalizare dacă Niculescu nu obține susținerea Parlamentului, au confirmat surse politice pentru Digi24.

Tensiunile politice ating cote maxime, iar negocierile pentru formarea unei majorități rămân în impas. Conform acelorași surse, PSD ar putea intra în guvernul Niculescu alături de miniștri tehnocrați la Finanțe, Apărare și Externe, propuși de președintele Nicușor Dan. În schimb, PNL, condus de Ilie Bolojan, a declarat că partidul va rămâne în Opoziție, dar este dispus să sprijine inițiativele care servesc interesului național.

Decizia finală a PSD privind participarea la guvernare este așteptată miercuri. Totuși, în ciuda retoricii publice despre sprijinirea anticipatelor, sursele indică faptul că social-democrații nu sunt entuziasmați de această variantă, sondajele sugerând că nu ar avea de câștigat dintr-o astfel de mișcare politică.

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USR și AUR vor alegeri anticipate

USR, prin vocea liderului său Dominic Fritz, a reiterat poziția fermă de a nu susține guvernul propus, considerând că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru depășirea crizei.

În schimb, UDMR nu vede cu ochi buni această opțiune, temându-se de o eventuală creștere a influenței AUR în Parlament.

Pe de altă parte, AUR rămâne ferm pe poziții, susținând organizarea de alegeri anticipate.

Foto: Hepta.ro

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