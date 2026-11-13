Nicușor Dan, răspuns tranșant pentru George Simion în scandalul protestului AUR: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic?”

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Nicușor Dan și liderul AUR, George Simion, sunt protagoniștii unui nou conflict verbal pe scena politică românească, disputa având ca punct de plecare refuzul autorităților de a aproba o manifestație anunțată de formațiunea de opoziție.

În timp ce George Simion îl acuză pe președintele României de abuz și implicare directă în blocarea evenimentului, șeful statului respinge categoric acuzațiile și pune sub semnul întrebării credibilitatea oponentului său politic.

De la ce a pornit conflictul și ce a spus președintele despre Primăria Capitalei

Disputa a luat amploare după ce Primăria Capitalei a decis să nu autorizeze protestul programat de AUR pentru ziua de sâmbătă. Întrebat marți despre această situație, Nicușor Dan a precizat că, din datele pe care le deținea la acel moment, fără a cunoaște dosarul în detaliu, hotărârea municipalității părea una justificată.

Șeful statului a subliniat atunci că nu consideră corect ca organizatorii să își asume oficial un eveniment pentru un număr redus de persoane, în condițiile în care pe rețelele de socializare este promovată o mobilizare de amploare mult mai mare.

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Acuzațiile dure lansate de George Simion

Poziția exprimată de președinte a stârnit o reacție vehementă din partea liderului AUR. Într-o intervenție la Digi24, George Simion a contestat argumentele șefului statului și l-a acuzat pe acesta că ar fi dat ordin direct pentru ca manifestația să fie interzisă. Politicianul a susținut că deținea informații clare cu privire la blocarea evenimentului și a lansat un atac dur la adresa președintelui României.

Potrivit Digi24, liderul AUR a declarat că era „foarte informat despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest” și a adăugat o critică personală la adresa șefului statului: „Nicușor Dan arată ca un despot”.

Replica tranșantă a lui Nicușor Dan, de la Dublin

Aflat joi seară în vizită oficială la Dublin, președintele Nicușor Dan a răspuns acuzațiilor în cadrul unei conferințe de presă. Șeful statului a negat că ar fi intervenit în vreun fel pentru neautorizarea protestului și a ales să își exprime dezacordul față de afirmațiile liderului AUR printr-o întrebare retorică, sugerând că declarațiile repetate pe care le consideră neadevărate nu ar mai trebui să primească atenție din partea opiniei publice.

„Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală. Adică: ‘Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?’ Adică spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică, la un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu, nu ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de 100 de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Foto – Hepta

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