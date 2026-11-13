Cine poate primi o locuință de la stat. Categoriile de români vizate de noua lege promulgată de Nicușor Dan

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Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege care le oferă mai multor români șansa de a primi o locuință de la stat. Pe lista beneficiarilor intră acum familiile cu venituri mici, persoanele cu probleme de sănătate, dar și tinerii care nu își permit o chirie și trăiesc în condiții dificile.

Tinerii fără condiții decente de trai, pe lista beneficiarilor noii legi promulgate de Nicușor Dan

Potrivit noii legi promulgate de șeful statului, imobilele aflate în proprietatea administrației publice și locuințele sociale sunt integrate oficial în pachetul de măsuri destinate sprijinirii cetățenilor aflați în dificultate, notează Digi24.

Una dintre principalele noutăți ale actului normativ vizează tinerii aflați în risc de marginalizare socială. Legea recunoaște în mod explicit faptul că mediul de locuire influențează direct vulnerabilitatea economică a unei persoane.

Astfel, sunt incluși în categoria grupurilor vulnerabile tinerii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

locuiesc în spații supraaglomerate sau în condiții precare;

au un venit personal situat sub nivelul minim de trai.

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Ce alte categorii intră în definiția grupului vulnerabil

Actul normativ extinde sfera de protecție asupra persoanelor și familiilor care riscă să își piardă capacitatea de a-și asigura nevoile zilnice de bază, inclusiv pe cele legate de adăpost. Printre factorii care determină încadrarea în această categorie se numără:

lipsa resurselor financiare și sărăcia;

problemele grave de sănătate și diversele afecțiuni medicale;

dizabilitățile;

dependența de alcool sau de alte substanțe;

alte situații sociale ori economice care generează vulnerabilitate.

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Obligațiile autorităților locale și condițiile de atribuire

Conform prevederilor legislative, serviciile publice de asistență socială din comune, orașe, municipii și sectoarele Capitalei au obligația de a asigura un pachet minim de asistență pentru copii, tineri marginalizați și familii fără venituri suficiente.

Pe lângă facilitarea accesului la locuințe sociale, acest sprijin vizează integrarea pe piața muncii, accesul la educație și la servicii medicale.

Includerea acestor categorii în lege nu garantează însă obținerea automată a unei locuințe de la stat. Repartizarea imobilelor rămâne condiționată de criteriile specifice stabilite de fiecare autoritate locală în parte, de încadrarea în normele legale aplicabile fiecărui tip de locuință, precum și de fondul locativ disponibil la nivelul administrațiilor locale.

Sursă foto: Hepta

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