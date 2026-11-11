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Imaginile apărute în spațiul public de la botezul copilului lui Alfred Simonis, la care au participat numeroși lideri PSD, au atras o mulțime de critici. În centrul atenției a fost haina de blană purtată de Sorina Docuz, despre care s-a spus eronat că ar fi costat peste 10.000 de euro, dar și mașinile scumpe cu care au venit invitații.

Nicușor Dan, despre opulența de la botezul fiului lui Alfred Simonis

Întrebat despre această situație, Nicușor Dan a arătat că problema principală este discrepanța uriașă dintre nivelul de trai al oamenilor de rând și luxul arătat de cei din administrație.

„Cred că nu am descoperit bolizii de lux şi blănurile acum două săptămâni, nici acum un an şi evident că unul din motivele pentru care românii sunt nemulţumiţi de modul în care funcţionează ţara. Este contrastul acesta, în special, când este etalat de oameni care ocupă funcţii publice”, a declarat Nicuşor Dan.

El a adăugat că instituțiile statului, în frunte cu Agenția Națională de Integritate, ar trebui să acorde o atenție mai mare bunurilor deținute de funcționari, însă prioritățile reale ale justiției trebuie să rămână marile dosare.

„Nu pot să spun că în acest moment instituţiile zbârnâie. Dacă vorbim de ANI, ar trebui să ne uităm la parcările primăriilor şi consiliilor judeţene din reşedinţele de judeţ, să vedem cu ce maşini vin funcţionarii publici acolo. Am văzut şi eu la Primăria Capitalei multe”, a mai declarat Nicușor Dan.

„Pe de altă parte, însă, trebuie să avem o ordine de priorităţi. Dacă alergăm după haina de şinşilă nu cred că ajungem departe. Am încurajat în discuţia pe care am avut-o cu şefii parchetelor să ne uităm exact unde sunt marile zone de corupţie şi când ne ducem să ne ducem la acele zone cum ar fi marea evaziune fiscală”, a continuat acesta.

Ce spune despre situația economică a românilor

Totodată, Nicușor Dan a vorbit despre scăderea puterii de cumpărare a românilor, dincolo de cifrele oficiale.

„Există indici globali de sărăcie, dar în momentul în care nu ai haine să îţi trimiţi copilul la şcoală, în momentul în care dacă eşti un pensionar trebuie să alegi între întreţinere, mâncare şi medicamente, asta este sărăcie. Din punct de vedere economic obiectiv a scăzut puterea de cumpărare în România. Adică veniturile raportate la ce poţi să cumperi cu venitul tău au scăzut în România din cauza inflaţiei, din cauza a tot ce s-a întâmplat în România. Cei care erau săraci au devenit şi mai săraci şi unii care nu erau într-o zonă de sărăcie au intrat într-o zonă de sărăcie. E o realitate obiectivă”.

Alfred Simonis: ”S-a demonizat, satanizat o petrecere care avea la bază botezul!”

De cealaltă parte, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a explicat că evenimentul a fost unul strict de familie și a respins speculațiile despre costurile suportate sau despre hainele oaspeților săi.

”Vreau să fie foarte clar: pentru mine, petrecerea, cum i-ați spus dumneavoastră, botezul, creștinarea copilului meu, a fost un eveniment emoționant de familie, unde, într-adevăr, am încercat ca invitații să se simtă bine. Îmi doresc ca băiețelul meu, al treilea băiețel pe care îl am împreună cu soția mea — avem trei copilași, am organizat trei botezuri și o nuntă, toate cu 400–500 de oameni, în mare măsură aceiași oameni care au fost și la acest eveniment; e adevărat, celelalte n-au atras interesul presei — să rămână, după această petrecere, cu o amintire frumoasă a creștinării sale”, a declarat Alfred Simonis.

”S-a demonizat, satanizat, dacă doriți, o petrecere care avea la bază botezul, creștinarea unui copil, în mediul online. Eu îmi doresc ca băiețelul meu să rămână cu amintirea frumoasă a acestei petreceri, ca și ceilalți doi băieți ai mei, cărora le-am organizat astfel de petreceri și la care toată lumea s-a simțit foarte bine. Nu vreau să intru în logica distructivă a adversarilor politici, care și ei au avut botezuri, și ei au avut nunți, și ei au avut invitați. Știți, când inviți oameni, la noi, în Banat cel puțin, dar nu numai, în România, omul vine cu ce are mai bun pe el la o petrecere.

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Așa este în Banat. Și gazda încearcă să-l facă să se simtă cât mai bine pe cel care vine. Dar în niciun caz nu este treaba gazdei cum vine, cine vine, în ce se îmbracă un invitat la o petrecere. Asta, dincolo de minciunile care s-au propagat în spațiul public cu privire la sume, și așa mai departe. Repet, despre acest eveniment, care a fost creștinarea băiețelului meu, cel de-al treilea băiețel, asta am avut de comentat. A fost un eveniment intim de familie, unde am încercat ca oamenii să se simtă bine.”, a conchis Simonis.

Foto – Hepta / Facebook

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