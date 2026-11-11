Tudor Chirilă, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan după conferința de la Cotroceni: „Ați încălcat legea, morala și o linie roșie”

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Tudor Chirilă a publicat un mesaj critic amplu la adresa președintelui României, în urma incidentului petrecut la cea mai recentă conferință de presă, când jurnalistului Ovidiu Vanghele i-a fost limitat accesul la microfon din cauza unor postări considerate ofensatoare. Muzicianul denunță o încălcare a libertății presei, cataloghează mandatul actual drept un eșec raportat la promisiunile din campanie și îi solicită șefului statului scuze publice și răspunsuri concrete la întrebările adresate de jurnaliștii de investigație.

Tudor Chirilă critică alianțele politice și bilanțul mandatului asumat de Nicușor Dan

În deschiderea luării sale de poziție, Tudor Chirilă face trimitere la evaluările sale anterioare și susține că prestația publică a șefului statului a confirmat o apropiere politică neasumată față de Partidul Social Democrat.

„Domnule Nicușor Dan, am spus într-o postare mai veche că ați devenit primul pesedist al țării, lucru pe care l-ați reconfirmat în conferința penibilă de aseară, în care ați încercat să apărați un mandat eșuat care a încălcat toate promisiunile «României oneste» pe care ne-o vindeați în campanie”, afirmă Tudor Chirilă pe pagina sa de Facebook.

Artistul îl acuză pe președinte că a protejat formațiunea politică și că a menținut o stare de pasivitate în timpul tensiunilor din coaliție.

„Ați devenit apărătorul celui mai corupt partid din România, printr-o aritmetică politică selectivă și de o absurditate convenabilă și ați trecut în revistă o criză politică la care ați uitat să menționați că ați contribuit cu brio, alegând tăcerea când PSD sabota zilnic guvernul din care făcea parte”, a continuat Tudor Chirilă.

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Nicușor Dan, acuzat de Tudor Chirilă că s-a folosit de funcție împotriva unui reporter

Punctul central al reacției artistului vizează modul în care administrația prezidențială a gestionat prezența și intervenția jurnalistului Ovidiu Vanghele în timpul conferinței. Tudor Chirilă consideră că utilizarea prerogativelor instituționale pentru a sancționa limbajul unui reporter reprezintă un act incompatibil cu standardele democratice.

„Totuși, nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Aseară am văzut un intelectual, olimpic, care se folosește de prerogative instituționale ca să se răfuiască cu un jurnalist ofensator. Să se încordeze din poziția de șef al sistemului și să-i pună capac pe gură. Un intelectual ar trebui să aibă puterea să se ridice deasupra oricăror injurii, pe care se presupune că o minte superioară le poate dilua în mixul de probleme și soluții care o frământă. Un președinte intelectual trebuie să o facă prin natura obligațiilor funcției”, a subliniat artistul.

În opinia sa, incidentul a transformat conferința de presă într-o tentativă de intimidare instituțională.

„V-ați sabotat o conferință de presă în care ați performat submediocru și care a culminat cu un atac fără precedent din partea unui președinte al României la adresa democrației și a dreptului la informare. Vă bănuiesc de prostie. Mai ales că respira prin toți porii ecranului bucuria că îi faceți felul jurnalistului obraznic”, a menționat Tudor Chirilă.

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Tudor Chirilă reclamă dublul standard aplicat de Nicușor Dan în relația cu mass-media

Artistul atrage atenția asupra a ceea ce consideră a fi o diferență nejustificată de tratament între marile trusturi de televiziune de știri și jurnaliștii independenți de investigație.

„Deci păpușile alea de la Antena 3, România TV și Realitatea, care de ani de zile îndobitocesc și dezbină un popor întreg, urmând fără să crâcnească agendele unor moguli, securiști și corupți, au voie să vă facă albie de porci, să vă atace mizerabil și sunt binevenite, iar un jurnalist care în trecut, culmea, v-a susținut, este interzis pe motiv de injurii în diverse faze a ceea ce el consideră, pe contul lui personal, degradarea dumneavoastră morală și instituțională”, a precizat Tudor Chirilă.

Artistul susține totodată că atitudinea instituțională a fost influențată de faptul că jurnalistul nu beneficiază de o audiență de masă: „Vă spun eu ceva. Dacă Vanghele avea două milioane de urmăritori pe Facebook, nu îndrăzneați așa ceva. Dar e mic și lucrează singur. Și vă pune mereu în dificultate cu întrebările despre numirile alde Chiriac. Dar trebuia să ne așteptăm la acest derapaj de când ați asistat impasibil la linșajul pesedist împotriva jurnalistei Emilia Șercan, care expunea plagiatul lui Marinescu.”

Tudor Chirilă îi solicită lui Nicușor Dan să își ceară scuze public

În finalul intervenției, Tudor Chirilă susține că gestul constituie o încălcare gravă a limitelor democratice și solicită atât scuze din partea șefului statului, cât și un răspuns punctual la întrebarea adresată inițial de ziarist.

„Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie. Și tot ieri ați devenit exact cum vă place să spuneți: irelevant. Iar datoria pe care o aveți acum este să vă cereți scuze pentru derapajul ăsta demn de Viktor Orbán și să răspundeți la întrebarea pe care v-a pus-o Ovidiu Vanghele «Cum vedeți faptul că ați numit un procuror general care votează împotriva propriei anchetări?» Sper din tot sufletul să nu mai prindeți al doilea mandat. Sunteți o rușine pentru «România onestă»”, a continuat artistul. Tudor Chirilă și încheie mesajul cu două post-scriptum-uri în care amintește rolul președintelui ca reprezentant al cetățenilor și avertizează asupra riscului unor reflexe autoritare: „PS. Eu nu vă plătesc să dați afară jurnaliști de la Cotroceni pentru că vă insultă pe Facebook. Vă plătesc să răspundeți întrebărilor lor, pentru că acolo, în fața dumneavoastră, ei mă reprezintă și pe mine. Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul, ci să reprezentați interesele cetățenilor. PS2. Pe mineri când îi chemați?” Sursă foto: Hepta, Facebook

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