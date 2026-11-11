Cristina Lichi a lăsat sportul pentru viața monahală. Lecția de viață a Maicii Ecaterina, fosta gimnastă care crește peste 150 de copii abandonați

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La doar 25 de ani, când mulți sportivi își consolidează cariera sau își caută noi oportunități, Cristina Lichi a simțit o altă chemare. Fosta gimnastă a lăsat în urmă podiumul și aplauzele pentru a îmbrăca haina monahală la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți. Astăzi, sub numele de Maica Ecaterina, oferă o familie, educație și alinare pentru mai bine de 150 de suflete greu încercate de soartă.

Cristina Lichi a renunțat la sport pentru viața monahală

Deși cariera sa în gimnastică a fost marcată de muncă asiduă și bucuria de a reprezenta România, Cristina Lichi a realizat treptat că adevărata sa împlinire se află departe de sălile de antrenament. Decizia radicală a venit la 25 de ani, moment în care a ales să pășească pe calea călugăriei.

S-a stabilit la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, primind numele de Maica Ecaterina, ocrotitoarea înțelepciunii și a iubitorilor de învățătură, loc unde a descoperit menirea care îi ghidează fiecare zi: grija față de copiii vulnerabili.

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Fosta gimnastă are în grijă 150 de copii

În așezământul de la Rădăuți, Maica Ecaterina coordonează și veghează destinele a peste 150 de copii și tineri abandonați sau salvați din medii abuzive, cu vârste între 7 și 25 de ani. În căsuțele colorate ridicate pentru ei, aceștia învață ce înseamnă stabilitatea, sprijinul emoțional și speranța unui viitor decent.

„Pentru unul sunt mamă, pentru unul sunt soră, pentru unul sunt prietenă. Mă transform în ceea ce au nevoie, ca să le pot fi de folos. Sunt un pion prin care Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământ. Noi ne îmbrățișăm foarte mult, plângem împreună, râdem împreună, stau permanent în mijlocul lor. Cred că Dumnezeu m-a pregătit pentru asta înainte de a crede eu că sunt pregătită să fac asta”, a mărturisit Cristina Lichi, citată de Digisport.

Pentru a le oferi copiilor un ajutor avizat și complet, Maica Ecaterina nu s-a limitat doar la rugăciune și dragoste maternă: a urmat studii de psihologie și asistență medicală, devenind astfel un sprijin profesionist pentru traumele și nevoile de sănătate ale celor mici.

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Cristina Lichi consideră că aceasta este misiunea ei

Privind în urmă la parcursul său, Maica Ecaterina consideră că nicio întâlnire nu a fost rodul hazardului și că fiecare copil care a trecut pragul centrului i-a fost încredințat cu un rost clar.

„Fiecare copil care a pășit pe poartă nu a venit întâmplător, iar misiunea mea este să fac ceva pentru el. Nu cred că m-am culcat vreodată fără să mă gândesc la ei, la ce li s-a întâmplat, la cei plecați în familiile lor sau la copiii care au plecat de la noi. Binele trebuie să simți că îl faci. Misiunea omului este să facă bine, iar binele face parte din ființa noastră”, a concluzionat fosta campioană a României.

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Sursă foto: Captură video (România te iubesc)

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