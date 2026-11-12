Oana Lis, mărturisiri cu ochii în lacrimi despre trauma care i-a marcat viața: „Pe mine mă scula tata din pat ca să mă bată”

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În spatele zâmbetului afișat mereu în lumina reflectoarelor se ascunde o copilărie marcată de abuzuri greu de imaginat. Oana Lis a vorbit cu sinceritate, în cadrul unei emisiuni televizate, despre rănile emoționale adânci cu care a rămas din familie și despre rolul esențial pe care soțul ei l-a avut în procesul său de vindecare.

Oana Lis, copilărie marcată de teroare

Puțini știu că, dincolo de aparițiile pline de umor și dezinvoltură, Oana Lis a dus o luptă grea cu propriii demoni, născuți din traumele trăite în primii ani de viață. Invitată în platoul emisiunii „Dan Capatos Show”, aceasta și-a deschis sufletul și a povestit cum violența domestică la care a fost supusă în copilărie i-a influențat comportamentul și starea de sănătate la maturitate.

Deși mulți au judecat-o de-a lungul timpului pentru reacțiile impulsive, soția lui Viorel Lis mărturisește că abia la vârsta maturității a reușit să înțeleagă sursa furiei și a tulburărilor sale emoționale. Tatăl său, un bărbat cu grave probleme psihice și cu antecedente penale, o supunea la corecții fizice severe pe ascuns, profitând de momentele în care mama ei nu era atentă.

„Pe mine mă scula tata din pat ca să mă bată. Nu poți să rămâi fără stres posttraumatic. Am rămas cu lucrul ăsta și eu nu știam. Îmi reactivau lucruri… Nu eram matură emoțional și eu nu știam să îmi exprim sentimentele. Dacă nu îmi convenea ceva, spărgeam masa. Tata era bolnav psihic, a fost și pușcăriaș pentru tentativă de omor. Era un om cu probleme psihice. Nu există o explicație. Aștepta să adoarmă mama, de față cu ea nu. Nu mai vreau să îmi aduc aminte. Oamenii mă judecă, dar nu înțeleg decât oamenii care au trecut prin traume familiale. Unii le văd în filme, dar uite că există și în realitate filme de groază”, a mărturisit aceasta, vizibil afectată de amintiri.

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Sprijinul necondiționat al lui Viorel Lis

Întâlnirea cu fostul edil al Capitalei a reprezentat punctul de cotitură. La începutul relației, manifestările stresului posttraumatic erau atât de puternice încât îi afectau inclusiv starea fizică, provocându-i Oanei Lis crize și episoade de leșin. În loc să o judece sau să se îndepărteze, soțul ei a fost cel care i-a întins o mână de ajutor și a îndrumat-o către medici pentru a-și investiga problemele.

„La început eram mai tânără, dar eu aveam, din cauza familiei în care am crescut, foarte multe probleme psihice, emoționale, fizice. Leșinam, aveam crize. El a fost primul om care m-a dus la RMN, nu m-a judecat. Adică făceam scandal pe acasă, spărgeam. Eu m-am schimbat mult în anii ăștia și am devenit o persoană răbdătoare și mai bună”, a mai adăugat vedeta, recunoscătoare pentru răbdarea și sprijinul primite.

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În cadrul aceluiași interviu, Oana Lis a vorbit și despre integritatea partenerului său în perioada în care a ocupat cea mai înaltă funcție administrativă din București. Întrebată dacă Viorel Lis are regrete legate de faptul că nu a acumulat averi în timpul mandatului, răspunsul a fost unul categoric: prioritatea lui a fost întotdeauna munca în folosul comunității, nu câștigul personal.

„Nu îi pare rău, pentru că nu se gândea. Lui îi plăcea să fie toată lumea mulțumită, să muncească, să facă. Avea niște viceprimari buni. Era fericit când curăța nu știu ce cartier, când a făcut nu știu ce blocuri. Înainte nu era lumină pe străzi, erau câini pe străzi, erau foarte multe probleme. Ca un primar să facă foarte multe, trebuie să fie și Consiliul General, și Guvernul. Nu poți să faci doar de unul singur”, a conchis ea.

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Sursă foto: Facebook

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