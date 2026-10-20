Viorel Lis a ajuns în scaunul cu rotile. Imagini rare cu fostul edil, la 82 de ani

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Viorel Lis a apărut pentru prima oară după mult timp în public, într-o emisiune televizată. Fostul edil al Capitalei se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile și de obicei iese din casă doar pentru a merge la medic.

Viorel Lis se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile, dar are în continuare zâmbetul pe buze

Viorel Lis a fost invitat alături de soția lui, Oana Lis, în emisiunea lui Cristi Brancu. Ajuns la vârsta de 82 de ani, și cu multe probleme de sănătate, fostul primar a apărut în platou într-un scaun cu rotile, cu toate că avea zâmbetul pe buze.

Oana Lis, cunoscută pentru sinceritatea sa pe rețelele sociale, a povestit în nenumărate rânduri despre provocările zilnice pe care le presupune îngrijirea soțului său. Singurele ocazii în care Viorel Lis mai părăsește locuința sunt pentru vizite medicale. Din acest motiv, apariția sa recentă în emisiunea lui Cristi Brancu, difuzată pe Prima TV, a fost un moment special.

„Prima emisiune la care Viorel a fost de când e în scaun. La Prima TV, la Cristi Brancu. S-a bucurat că lumea nu l-a uitat. Mă rog, unii”, a scris Oana Lis pe Facebook, alături de o fotografie din timpul emisiunii.

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Mesaje de susținere pentru Oana Lis

Această poveste a rezonat profund cu publicul, postarea devenind rapid virală, cu mii de aprecieri și sute de comentarii de susținere.

„A dat bine cu bobii domnul Viorel, nimeni nu cred că ar avea atâta răbdare cu dânsul”, a comentat o admiratoare. Răspunsul Oanei a fost unul sincer, dar plin de emoție: „Mulțumesc. Dar nu e chestie de noroc… că a dat cu bobii. Că dacă era vreun nenorocit în trecut cu mine, nu cred că puteam acum să am atâta răbdare. A fost un domn și îl tratez ca atare!”.

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Comentariile de susținere nu au întârziat să curgă: „Până la urmă faptele tale vorbesc de la sine. Așa cum se spune: bine faci, bine primești!” sau „Tu, Oana, o adevărată doamnă! Multă sănătate” au fost doar câteva dintre mesajele de încurajare primite.

Răspunsul Oanei Lis? La fel de cald și plin de modestie: „Da, doar faptele vorbesc… Mulțumesc, îl susțin cât pot”.

În postările sale pe rețelele sociale, Oana Lis a dezvăluit că soțul ei nu și-a pierdut nici acum simțul umorului.

„Viorel- A venit toamna. Pui și tu murături, faci zacuscă, cum fac femeile!?” Băi, Vio’ ai rămas în epoca trecută, ce comunist, păi acu femeile fac ce vor ele și oricum murături se găsesc pe toate rafturile. 2026, baby! Oricum, am râs amândoi că ne știm cu bune și cu rele, plus, când m-a luat nu m-a întrebat dacă știu să fac zacuscă. Nici eu pe el Dar cred că a încercat-o și el, poate-poate îmi revin, după atâția ani”, a povestit ea pe Facebook.

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Sursă foto: Facebook

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