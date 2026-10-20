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Ada Dumitru (31 ani) și iubitul ei, Marco Marques, s-au despărțit după trei ani de relație și unul de logodnă. Fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis a mărturisit că ultimele două luni au fost extrem de dificile pentru ea, suferind după bărbatul cu care își imagina că își va petrece restul vieții.

Ada Dumitru și Marco Marques s-au despărțit

Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit în vara anului trecut, în timpul unui safari în Tanzania. Deși trebuiau să își planifice nunta, relația celor doi a luat o turnură neașteptată și au ajuns la despărțire. Actrița a dezvăluit acum că separarea a avut loc în urmă cu două luni, iar în acest timp a aflat ce înseamnă suferința.

„Da, ne-am despărțit și pot să vă anunț scurt și să-mi refac rapid viața, că doar dă prost să vorbim de lucruri care ne pun într-o lumină… Dar adevărul e că de două luni am plâns zilnic până am vomitat și m-am târât pe jos prin baie ca un mormoloc ordinar. Nimeni nu prea zice cât doare să te desparți, ca și cum e ceva rușinos. Trebuie neapărat să ai viața pusă la punct, dar nimeni nu o are. Și cum adică acum suntem doar doi străini? Cum adică omul meu preferat a devenit o lecție? Că, dacă știam, chiuleam naibii direct. Nu vreau lecții, vreau un om cu care să construiesc în cărămida din «Cei trei purceluși», să fie ăla al treilea purceluș, de nu-i lua foc casa…”, a spus Ada Dumitru pe Instagram.

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Actrița, mărturisiri despre suferința provocată de separare

În același timp, Ada Dumitru a vorbit despre durerea provocată de imaginile pe care le vede pe rețelele sociale cu persoane care par să aibă o relație perfectă, în timp ce a ei s-a destrămat rapid, făcând-o să se întrebe dacă ea este de vină.

„Și după dai scroll și vezi toate cuplurile perfecte și nunți din alea de vis și te gândești: ce dracu’, sunt ultima terminată, neiubită de pe pământ, și ce oi avea eu greșit la mine și nu-mi iese? Și te simți ca ultimul om, ultimul eșec. Și făceam și noi video-uri din alea de iubire, da’ omul ăsta era omul meu, cu care, când dădeam stop la filmare, râdeam ca doi proști, pentru care am luat amândoi mii de zboruri să ne vedem și, înainte ca totul să meargă rău, au fost poate cei mai fericiți ani din viața mea”, a continuat actrița.

Fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis spune că se teme că nu va mai găsi vreodată o iubire atât de mare și de intensă ca cea pe care a trăit-o alături de Marco Marques. Aceasta mărturisește că încă îl vede în orice loc și totul îi amintește de el și dragostea lor, iar acest lucru face ca suferința să fie și mai profundă.

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„Și încerci să-ți vezi de muncă și să mai socializezi, orice detaliu îți aduce aminte de el și ai oameni în jur, alături, da’ în prima secundă în care rămâi singură, cazi într-un gol, într-o gaură fără fund, care, în loc să fie neagră, are doar amintirile voastre care se proiectează pe toți pereții, în timp ce tu cazi și cazi.

Cea mai mare frică a mea e dacă o să mai pot vreodată să simt ceva pentru că acum mă simt goală și știu că și el mă vede în tot și, cumva, nu vreau să treacă suferința asta pentru că, dacă îi dau drumul, îi dau și lui și, când o să dau, o să fie pentru totdeauna. Și urlu acolo, blocată între «Nu vreau să trec peste» și «Dar nici nu pot să merg înapoi». Îmi e frică pentru că mă uit în jur și nu-mi place de nimeni și cum adică să fie oricine altcineva în locul lui?”, a mai spus Ada Dumitru în mesajul său.

Actrița a primit numeroase încurajări de la vedete, printre care Maria Popovici, Aluziva, Karmen și Marilu Dobrescu.

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Sursă foto: Instagram

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