Suma amețitoare pe care Rareș Cojoc a plătit-o pentru o noapte de cazare la un hotel all-inclusive din Turcia: „Un preț astronomic”

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Rareș Cojoc a plătit o sumă amețitoare pe noapte pentru o vacanță de lux în Antalya alături de cei trei copii. Campionul mondial la dans sportiv a vrut să experimenteze diferența dintre un hotel de cinci stele și alte opțiuni mai accesibile.

Suma amețitoare pe care Rareș Cojoc a plătit-o pentru o noapte de cazare la un hotel all-inclusive din Turcia

Rareș Cojoc a avut parte de o vacanță de neuitat în Antalya alături de cei trei copii ai săi. Însă, prețul plătit pentru o noapte la unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Turcia a fost pe măsură: 2.500 de euro. Cu toate acestea, Rareș a dorit să experimenteze diferența dintre un sejur de lux și o cazare mai accesibilă.

„Am primit camera, suntem foarte entuziasmați, și copiii sunt foarte entuziasmați, și fericiți, și obosiți, totul la un loc. (…) Camera arată super. (…) E un preț, din punctul meu de vedere, astronomic, de 2.500 de euro pe noapte pe cameră. Nu este absolut deloc puțin, știam acest lucru de când am făcut rezervarea. Sunt foarte curios, pentru că având în vedere că suntem în Turcia la all-inclusive, bineînțeles, acest all-inclusive vine cu un pachet de servicii gratuite. Totuși, prețul mi se pare foarte mare”, a mărturisit Rareș Cojoc în mediul online, citat de Spynews.

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Singura nemulțumire a lui Rareș

Decizia sa a fost influențată de dorința de a le oferi copiilor o experiență de excepție. Micuții s-au bucurat enorm de facilitățile hotelului de cinci stele, mai ales de piscinele spectaculoase și de locurile de joacă, iar camera a fost pe măsura așteptărilor. Totuși, Rareș nu s-a arătat pe deplin mulțumit de politica hotelului, care permite și oaspeților unui hotel vecin, mai accesibil, să folosească aceleași facilități.

„Toate facilitățile pot fi folosite la liber de către clienții (hotelului de lângă – n.red.). (…) Asta înseamnă că toți clienții de acolo vin și ocupă șezlongurile de aici, inclusiv toate restaurantele pot fi folosite și de către ei, pentru că este un sistem all-inclusive. (…) Nu mi se pare normal să avem acces la aceleași facilități”, a mai explicat Rareș.

Chiar dacă prețul a fost „astronomic”, după cum spune chiar el, sportivul a ales să investească în momente de calitate alături de cei dragi. Experiența a fost una memorabilă, iar copiii săi, care s-au bucurat din plin de vacanță, cu siguranță nu vor uita această aventură prea curând.

Foto: Instagram

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