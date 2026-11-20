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Emisiunea „Pe muchie de cuțit”, prezentată de Pescobar și inspirată de celebrul format „Kitchen Nightmares”, nu va mai ajunge pe micile ecrane. Conducerea Pro TV a luat această hotărâre după ce a analizat primele filmări realizate deja pentru acest proiect, conform informațiilor publicate de Paginademedia.ro.

Pro TV a scos din grilă emisiunea lui Pescobar, „Pe muchie de cuțit”

Surse din apropierea echipei de producție au explicat că rezultatele primelor înregistrări nu s-au ridicat la standardele cerute de postul de televiziune. Oficialii Pro TV nu au confirmat direct oprirea definitivă a proiectului, dar au explicat cum funcționează astfel de decizii:

„Strategia de programe este un proces complex, iar deciziile privind difuzarea producțiilor sunt luate în funcție de contextul general și de grila de programe. Filmarea unei producții nu înseamnă neapărat că aceasta va fi difuzată imediat […]”, a transmis Pro TV pentru Paginademedia.ro.

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Televiziunea nu a dezvăluit ce va înlocui emisiunea

Televiziunea nu a oferit detalii despre programul care va intra în grilă în locul acestei emisiuni și nici despre soarta materialelor filmate până acum. Proiectul fusese anunțat oficial în august 2026 pentru Pro TV și platforma Voyo, având la bază formatul prin care chef Gordon Ramsay salva restaurante aflate în pragul colapsului.

La momentul respectiv, Paul Nicolau declara legat de rolul său: „În HoReCa, știu cât de ușor e să construiești ceva cu pasiune și cât de greu e să-l ții în picioare când lucrurile încep să meargă prost. În «Pe muchie de cuțit», intrăm în restaurante cu probleme reale și spunem lucrurilor pe nume, dar cu un singur obiectiv: să găsim soluții și să le dăm o șansă la un nou început. O să fie direct, autentic și, cu siguranță, nu o să fie liniște în bucătărie”.

Cine este Pescobar

Pescobar este omul din spatele brandului Taverna Racilor și a devenit extrem de vizibil pe rețelele sociale, în special pe TikTok. Originar din Onești, el a pornit în afaceri vânzând raci în Piața Obor din București după ce a rămas fără loc de muncă, ajungând apoi să deschidă mai multe restaurante cu preparate din pește și fructe de mare.

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