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Pepe și soția lui, Yasmine, și-au botezat fetița, Jessica Parascheva, în cadrul unui eveniment intim la care au participat familia și prietenii apropiați. De la botez nu au lipsit Rosa și Maria, fiicele mai mari ale artistului din căsnicia cu Raluca Pastramă, dar și prietenul său, Liviu Vârciu.

Pepe și soția lui, Yasmine, și-au botezat fetița

Pepe și soția lui, Yasmine, și-au creștinat fetița, Jessica Parascheva, într-un cadru intim, înconjurați de familie și de câțiva prieteni apropiați.

Părinții spirituali ai micuței au fost Giani și Gabriela, iar petrecerea a fost organizată la restaurantul lui Alexandru Sautner, jurat la „Chefi la cuțite”. Printre preparatele servite, invitații au remarcat în mod special porțiile de foie gras.

Oana Roman a publicat câteva imagini de la eveniment și a transmis un mesaj emoționant familiei: „Azi a primit taina botezului, frumoasa Jessica Parascheva Pascu, alături de familie și nașii ei, Giani și Gabriela. Berbeacă, născută în aceeași zi cu mine. Să fie sănătoasă, să aibă viață lungă, plină de împliniri, iubire și noroc. E un adevărat privilegiu să am așa o familie extinsă, frumoasă și unită. E unul din marile daruri pe care mi le-a dăruit Dumnezeu și pentru care sunt profund recunoscătoare”.

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Ce dedicație i-a făcut artistul soției sale

În această zi specială, Yasmine Pascu a optat pentru o ținută all-black compusă dintr-o fustă lungă din dantelă, un top simplu și un sacou oversize. Machiajul a fost unul luminos, iar părul l-a avut coafat într-o coadă.

Pe parcursul serii, Pepe a luat microfonul și a cântat pentru cei prezenți, oferindu-i soției sale un moment special pe versurile melodiei „Sentimente intense”. „Ești frumoasă și cu mine, multora nu le convine. Ne iubim în lumea noastră, restul nici nu mai contează”, sunt versurile pe care artistul i le-a dedicat partenerei de viață.

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pepe a vorbit deschis despre relația specială pe care o are cu soția sa, Yasmine, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, de pe canalul de YouTube WOWnews. Deși se cunoșteau de mulți ani, cei doi nu s-au văzut inițial ca un posibil cuplu. Însă destinul a avut alte planuri. „Ne-am întâlnit întâmplător, la câteva petreceri. (…) M-a invitat la ziua ei de naștere. (…) Și ea era singură, și eu eram singur. (…) Am rămas împreună de la ziua ei”, a dezvăluit artistul.

Un moment cheie pentru Pepe a fost observarea fericirii Yasminei la vederea sa. „În primul rând m-a atras cel mai tare faptul că era foarte fericită că am venit și din momentul acela mi-am dat seama că o pot face fericită și că eu sunt foarte fericit. (…) Nici n-a trebuit să mă prezint prea mult pentru ea, pentru că îmi cunoștea viața. (…) De atunci ne-am privit altfel”, își amintește el cu drag.

Foto: Instagram

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