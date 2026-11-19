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Tensiunile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău cresc din nou. Omul de afaceri spune că fiul cel mic, Nicolas, refuză să plece cu mama lui la Constanța, în timp ce artista acuză familia Bădălău de alienare parentală și susține că asupra copilului se fac presiuni psihologice constante.

Claudia Pătrășcanu îl atacă din nou pe Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu susține că nu a mai putut să-și ia copilul acasă de mai bine de cinci luni. Asta deși există o ordonanță președințială prin care instanța a stabilit ca minorul să meargă la școala din Constanța, unde copiii au domiciliul legal stabilit.

Claudia Pătrășcanu a publicat mai multe mesaje în mediul online, în care a descris situația prin care trece băiatul. Ea afirmă că micuțul este înregistrat și tras la răspundere ca să spună că refuză să meargă la Constanța, gest pe care îl vede drept un abuz emoțional.

„Presiunea asupra copilului: Filmarea sau înregistrarea repetată a copilului când spune «nu vreau», presiunea de a alege un părinte și intervenția familiei extinse pot amplifica frica şi conflictul de loialitate. Copilul poate simți că trebuie să protejeze un adult, că nu are voie să iubească ambii părinţi sau că orice răspuns îi poate supăra pe cei din jur. Un copil are nevoie să fie ascultat fără sugestii, presiuni sau interogatorii”, a scris Claudia Pătrășcan în mediul online.

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„Copilul meu este filmat și înregistrat, apoi umilit de acești inumani”

Ea a adăugat că tocmai acest tratament i-ar fi aplicat băiatului: „Asta face toată familia Bădălău asupra copilului meu! Copilul meu este filmat și înregistrat, apoi umilit de acești inumani, fără să conștientizeze ce durere și presiune îi aduc copilului meu! Copilul se teme de voi! De ce poate un copil să se teamă de părintele care îl influențează împotriva celuilalt?”, a subliniat artista.

Cântăreața îl mai acuză pe fostul soț că încearcă să-l îndepărteze pe Nicolas atât de ea, cât și de fratele mai mare, Gabriel, care locuiește cu mama la malul mării. În mesajele sale, ea a criticat și intervenția mamei și a surorii omului de afaceri.

„Regăsesc toate aceste gesturi în copilul meu alienat sever. Mulți oameni nu trec prin asta și nu înțeleg exact, dar tot ce fac alienatorii cu mintea și sufletul copiilor. Este doar un joc al unor oameni bolnavi sufletește și plini de amărăciune. Știți cum sunt numiți în Biblie? Neghinele pământului. (…) Cum ar putea copilul meu să stea cu mama lui, dacă gardianul este în permanență lângă copil? Un copil nu trebuie să demonstreze în fața unei camere pe cine iubește. Nu trebuie să ceară permisiunea unui părinte pentru a-i fi dor de celălalt. (…) La 40 de ani, trăiești cu mumă-ta în casă și aștepți confirmarea ei la a face rău propriilor copii. Chiar tu ești supus unui abuz psihologic încă din copilărie, când ai fost despărțit de sora ta până la 10 ani!”, a mai spus, printre altele, Claudia Pătrășcanu.

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Claudia Pătrășcanu a mers la sediul DGASPC Giurgiu

Zilele trecute, artista a povestit că i s-a închis interfonul în nas la poarta lui Bădălău și a reușit să-și vadă copilul doar printr-o perdea, la geam. În plus, a susținut că Nicolas ar fi adunat deja 230 de absențe nemotivate la școală.

În urma acestor întâmplări, Claudia Pătrășcanu a mers la sediul DGASPC Giurgiu. Într-o discuție transmisă la televizor cu directorul instituției, Vișinel Bălan, cântăreața a cerut lămuriri privind situația fiului ei: „Domnul director mi-a confirmat, spunând: «Copilul vrea la mamă». L-am întrebat cine îl ține pe loc. Nu a răspuns. A făcut o pauză lungă. De ce nu e astăzi acasă, lângă mamă?! Copilul acesta a atins deja 5 luni în care legătura cu școala, cu fratele, cu mama s-a deteriorat absolut”.

Directorul DGASPC Giurgiu a oferit propria precizare: „El a spus că vrea să petreacă timp și cu mama. Nu a spus că nu vrea”.

Foto: Instagram

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